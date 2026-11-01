دستگیری سارق طلاجات در دزفول

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ احسان بردیا ظهر امروز یکشنبه در گفتگویی رسانه ای بیان کرد: ماموران پلیس راهور در حال گشت‌زنی در محدوده ملاصدرا بودند که چند شهروند به آن‌ها مراجعه و اعلام کردند در یکی از خیابان‌های همان حوالی از یک منزل طلاجات سرقت شده و سارق در حال فرار است.

وی افزود: ماموران پلیس بلافاصله وارد عمل شدند و سارق را هنگام فرار با وجود مقاومتی که کرد دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی دزفول با اشاره به کشف ابزار و آلات سرقت و مقداری طلاجات سرقتی از متهم گفت: متهم در تحقیقات پلیس به ۳ فقره سرقت طلاجات در سطح شهرستان اعتراف کرد.

سرهنگ بردیا اظهار کرد: پرونده مقدماتی تشکیل و متهم برای طی مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.