دستگیری سارق طلاجات با کشف ۵ فقره سرقت در رامهرمز

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ هدایت شهبازی با اعلام این خبر اظهار داشت: در پی وقوع چند فقره سرقت طلاجات، خصوصاً سرقت یک جفت گوشواره از دختر بچه‌ای، دستگیری سارق به صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: ماموران کلانتری ۱۱ با اشراف اطلاعاتی و تحقیقات فنی موفق به شناسایی سارق در این رابطه شده که پس از هماهنگی قضائی او را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان رامهرمز ادامه داد: در بازرسی از مخفیگاه متهم ابزار آلات سرقت و مقادیری طلای سرقتی کشف و متهم در تحقیقات پلیس به ۵ فقره سرقت طلاجات اعتراف کرد.

سرهنگ شهبازی با اشاره به تحویل طلاهای مسروقه به مال‌باختگان، بیان داشت: امنیت و آسایش مردم خط قرمز پلیس است و با مخلان نظم و امنیت عمومی با قاطعیت برخورد قانونی صورت می پذیرد.