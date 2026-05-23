  1. استانها
  2. خوزستان
۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۵۶

دستگیری سارق طلاجات با کشف ۵ فقره سرقت در رامهرمز

دستگیری سارق طلاجات با کشف ۵ فقره سرقت در رامهرمز

اهواز ـ فرمانده انتظامی رامهرمز از دستگیری سارق حرفه‌ای طلاجات با کشف ۵ فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ هدایت شهبازی با اعلام این خبر اظهار داشت: در پی وقوع چند فقره سرقت طلاجات، خصوصاً سرقت یک جفت گوشواره از دختر بچه‌ای، دستگیری سارق به صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: ماموران کلانتری ۱۱ با اشراف اطلاعاتی و تحقیقات فنی موفق به شناسایی سارق در این رابطه شده که پس از هماهنگی قضائی او را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان رامهرمز ادامه داد: در بازرسی از مخفیگاه متهم ابزار آلات سرقت و مقادیری طلای سرقتی کشف و متهم در تحقیقات پلیس به ۵ فقره سرقت طلاجات اعتراف کرد.

سرهنگ شهبازی با اشاره به تحویل طلاهای مسروقه به مال‌باختگان، بیان داشت: امنیت و آسایش مردم خط قرمز پلیس است و با مخلان نظم و امنیت عمومی با قاطعیت برخورد قانونی صورت می پذیرد.

کد مطلب 6838442

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها