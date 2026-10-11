شناسایی ۱۴ نقطه حادثه خیز سیلابی در مراغه

به گزارش خبرگزاری مهر، علی امیری راد روز یکشنبه در جلسه مدیریت بحران مراغه گفت: با هدف مقابله با حوادث سیل ۱۰ نقطه حادثه خیز در مسیر رودخانه‌ها و ۴ نقطه نیز در محدوده شهر مراغه شناسایی شده است.

وی اضافه کرد: در بارندگی‌های اخیر نیز ۲۲ محل آبگرفتگی در معابر داخل شهر شناسایی شده است.

فرماندار مراغه با اشاره به احتمال وقوع پدیده النینو در روزها و ماه‌های آینده گفت: دستگاه‌های مسئول نقاط حادثه‌خیز را شناسایی و نسبت به جمع آوری آب‌های سطحی برنامه ریزی کنند.

وی گفت: آبگرفتگی‌های هفته پیش در شهر مراغه باید به دقت بررسی و نسبت تکرار نشدن آن اقدام شود.

امیری راد گفت: تدوین برنامه کوتاه مدت برای جمع آوری آب‌های سطحی در مراغه و حذف محل‌های سیلابی برای کاهش حوادث ضروری است.