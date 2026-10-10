لایروبی و بازگشایی حریم و بستر رودخانه مردق چای در مراغه

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید عباس نژاد روز شنبه گفت: لایروبی و مسیرگشایی از رودخانه مردق چای با اعتبار ۱۲میلیاردتومان و در مدت ۲ ماه انجام شد.

عباس نژاد افزود: اجرای این طرح از مصوبات مدیریت بحران شهرستان برای کنترل سیل و کاهش خسارات احتمالی سیلاب در منطقه است.

وی اضافه کرد: طول رودخانه مردق چای در محدوده شهرستان مراغه حدود ۲۶ کیلومتر است که تاکنون ۱۶ کیلومتر از حریم و بستر آن لایروبی و بازگشایی شده است.

مدیر امور آب مراغه گفت: مسیرگشایی رودخانه مردق چای بر اساس نقشه‌های حد بستر و حریم مصوب آب منطقه‌ای و با همکاری باغداران حاشیه انجام شده است.

عباس نژاد افزود: با توجه به بارش‌های پاییزی و سیلابی شدن مسیل‌ها، رعایت نکات ایمنی در حریم و بستر رودخانه‌ها به منظور جلوگیری از خسارات جانی و مالی ضرورت دارد.

مردق چای به طول ۱۰۰ کیلومتر از دامنه سهند در مراغه سرچشمه می‌گیرد و پس از تامین آب شش هزار هکتار از باغ‌ها و زمین‌های زراعی مراغه و ملکان به دریاچه ارومیه می‌ریزد.