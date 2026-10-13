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۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۳۸

تامین ۲ هزار تُن کالای اساسی برای شهرستان مراغه

تامین ۲ هزار تُن کالای اساسی برای شهرستان مراغه

مراغه- فرماندار مراغه اعلام کرد: حدود ۲ هزار تُن کالای اساسی برای تنظیم بازار و تامین نیازهای این شهرستان تامین شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی امیری‌راد روز سه شنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار مراغه افزود: هم اکنون حدود ۸۱۰ تن برنج ۴۷۰ تن شکر ۷۳۳ تن روغن ۳۰ تن چای و ۱۸ تن حبوبات در انبارهای شهرستان موجود است.

وی بر لزوم افزایش نظارت بر عرضه کالا و خدمات در بازار تاکید کرد و گفت: مردم نیز با احساس مسئولیت، تخلفات مربوط به کم فروشی و گران‌فروشی را به تعزیرات و دستگاه‌های مربوطه گزارش کنند.

فرماندار مراغه ادامه داد: برای نظارت بیشتر بر بازار سامانه‌ای طراحی و به ثبت گزارش‌های مردمی و پاسخگویی به مطالبات آنها برنامه ریزی شود.

وی از دستگاه‌های اجرایی خواست نرخ کالاها، خدمات و بخصوص قیمت موادغذایی و پروتئنی را برای آرامش بازار و امنیت روانی جامعه گزارش کنند.

امیری راد گفت: اصناف مراغه با توجه به شرایط فعلی موجود در کشور از اصناف با انصاف در کشور هستند.

کد مطلب 6976507

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