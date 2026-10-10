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۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۰۰

آب‌گرفتگی منازل ۱۵ خانوار در روستای زیارلو هوراند

آب‌گرفتگی منازل ۱۵ خانوار در روستای زیارلو هوراند

هوراند- در پی بارش شدید باران و آب‌گرفتگی ۱۵ منزل در روستای زیارلو شهرستان هوراند، تیم ارزیاب هلال‌احمر با حضور در روستای مورد نظر، وضعیت خانوارهای آسیب‌دیده را بررسی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی جمعیت هلال‌احمر استان آذربایجان‌شرقی، ساعت ۸:۵۸ روز شنبه ۱۸ مهرماه ۱۴۰۵، گزارشی از آب‌گرفتگی منازل در روستای زیارلو از توابع بخش آبش‌احمد شهرستان هوراند به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام شد و یک تیم ارزیاب از هلال‌احمر شهرستان هوراند به منطقه اعزام شد.

بر اساس بررسی‌های اولیه، منازل ۱۵ خانوار دچار آب‌گرفتگی شده و هفت خانوار خسارت بیشتری متحمل شده‌اند. با پایان عملیات ارزیابی و مصدومین احتمالی در ساعت ۱۲:۲۰، بررسی میزان خسارات و نیازهای حمایتی خانوارهای آسیب‌دیده در دستور کار قرار دارد.

کد مطلب 6973588

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