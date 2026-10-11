دریافت 32 MB کد مطلب 6974732 https://mehrnews.com/x3dhWv ۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۰۳ کد مطلب 6974732 فیلم سیاست فیلم سیاست ۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۰۳ لحن کودکانه رئیس جمهور در سخنرانی برای بچه ها سخنرانی رئیس جمهور با لحن کودکانه برای بچهها در جشن لبخند وطن را در این فیلم مشاهده نمایید. کپی شد مطالب مرتبط هیچ کودکی نباید قربانی فقر و محرومیت شود پزشکیان: ساختار فعلی سلامت کشورمان عادلانه و منصفانه نیست پزشکیان: وقتی بپذیریم عقبیم، دنبال راهحل میگردیم برچسبها مسعود پزشکیان هفته کودک رئیس جمهور اسلامی ایران رئیسجمهور
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