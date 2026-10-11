دریافت 32 MB
کد مطلب 6974732
  1. فیلم
  2. سیاست
۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۰۳

لحن کودکانه رئیس جمهور در سخنرانی برای بچه ها

لحن کودکانه رئیس جمهور در سخنرانی برای بچه ها

سخنرانی رئیس جمهور با لحن کودکانه برای بچه‌ها در جشن لبخند وطن را در این فیلم مشاهده نمایید.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    فیلم‌های پربازدید