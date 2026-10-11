https://mehrnews.com/x3dhS3 ۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۴۷ کد مطلب 6974563 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۴۷ شهردار مشهد: حقوقم ۵۵ میلیون است مشهد- محمدرضا قلندر شریف، شهردار مشهد در جمع خبرنگاران گفت: حقوق من ۵۵ میلیون است. دریافت 6 MB کد مطلب 6974563 کپی شد مطالب مرتبط افزایش زمان خدمات رسانی قطار شهری و اتوبوس در مشهد شهردار مشهد: فرهنگسرای رسانه مشهد با مشارکت خانه مطبوعات اداره میشود زنگ مهر ۱۴۰۵ در مدارس مشهد به صدا درآمد شهردار مشهد: مردم ۱۸۰ شب منسجم و آگاهانه پای نظام ایستادند برچسبها شهردار مشهد مشهد شهرداری مشهد
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