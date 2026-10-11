به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف غفارزاده روز یکشنبه با اشاره به آخرین وضعیت منابع آبی آذربایجان شرقی اظهار کرد: با وجود افزایش بارش‌ها و بهبود نسبی وضعیت ذخایر سدها، پیامدهای خشکسالی‌های سال‌های گذشته همچنان بر منابع آب استان تأثیرگذار است و جبران کسری مخازن به مدیریت مصرف و همکاری مشترکان نیاز دارد.

وی با بیان اینکه وسعت دریاچه ارومیه به حدود یک‌هزار و ۹۴۶ کیلومتر مربع رسیده است، افزود: وسعت فعلی دریاچه نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از یک‌هزار و ۴۷۰ کیلومتر مربع افزایش یافته و حجم آب آن نیز حدود ۲.۵۲ میلیارد مترمکعب برآورد می‌شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی با اشاره به وضعیت بارندگی استان در سال آبی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ گفت: میزان بارش ثبت‌شده در شبکه ایستگاه‌های مبنای شرکت در این دوره به ۳۳۷.۸ میلی‌متر رسید که نسبت به سال آبی قبل ۴۳ درصد و در مقایسه با میانگین بلندمدت ۱۲.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد.

غفارزاده ادامه داد: بر اساس آمار ثبت‌شده تا ۱۸ مهر، میزان بارش سال آبی جاری نیز ۱۸.۳ میلی‌متر بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲۳۸ درصد و نسبت به میانگین بلندمدت ۵.۲ درصد افزایش یافته است.

به گفته وی، ایستگاه هشترود با ۲۸.۲ میلی‌متر بیشترین و ایستگاه میانه با ۷.۵ میلی‌متر کمترین میزان بارش ثبت‌شده در این بازه را داشته‌اند.

وی با اشاره به نتایج شاخص خشکسالی SPI توضیح داد: هرچند وضعیت کلی استان در سال آبی گذشته در محدوده ترسالی ضعیف قرار داشت، اما بارش‌ها به‌ویژه در بخش آب‌های زیرزمینی برای جبران کسری انباشته مخازن کافی نبوده است.

پرشدگی ۴۰ درصدی مخازن ۱۲ سد بزرگ استان

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی میانگین پرشدگی مخازن ۱۲ سد بزرگ استان را حدود ۴۰ درصد اعلام کرد و گفت: میزان پرشدگی این سدها نسبت به سال گذشته حدود ۱.۲ برابر شده است.

غفارزاده افزود: سد نهند با ۷۱ درصد پرشدگی در رتبه نخست قرار دارد و سدهای زنوز با ۶۵ درصد و سهند با ۴۸ درصد، رتبه‌های بعدی را به خود اختصاص داده‌اند.

وی حجم کل مخازن ۱۲ سد بزرگ استان در تراز نرمال را ۶۴۷.۳ میلیون مترمکعب اعلام کرد و گفت: این حجم نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۵۳ درصد افزایش یافته است.

به گفته وی، حجم جریان آب سطحی ثبت‌شده در ایستگاه‌های مبنای هیدرومتری استان تا پایان شهریور سال آبی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ به ۴۲۹ میلیون مترمکعب رسید؛ رقمی که در مقایسه با ۱۵۶ میلیون مترمکعب سال قبل حدود سه برابر شده، اما همچنان ۲۳ درصد کمتر از میانگین بلندمدت ۵۵۹ میلیون مترمکعب است.

غفارزاده همچنین حجم جریان ورودی به سد ارس را تا پایان شهریور ۳ میلیارد و ۳۳۰ میلیون مترمکعب اعلام کرد که نسبت به سال آبی قبل ۱۷ درصد افزایش و در مقایسه با متوسط بلندمدت ۱۶ درصد کاهش دارد.

کسری ۱.۵ میلیارد مترمکعبی مخازن آب زیرزمینی

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی با اشاره به وضعیت آبخوان‌های استان گفت: بر اساس پایش‌های انجام‌شده، میزان تغذیه آب زیرزمینی در آبخوان‌های استان از ابتدای سال آبی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ به ۱۲۸.۸۴ میلیون مترمکعب رسیده است.

وی آبخوان‌های تبریز، شبستر-صوفیان و سراب را از مناطق دارای وضعیت بهتر در افزایش ذخیره آب زیرزمینی معرفی کرد و افزود: آبخوان‌های کردکندی و هادیشهر با کمبود شدید تغذیه مواجه بوده‌اند.

غفارزاده با اشاره به کاهش ذخیره آب زیرزمینی در شهریورماه بیان کرد: حجم ذخیره دینامیک آبخوان‌های استان در این ماه، در مقایسه با ابتدای سال آبی، با ۷۴ درصد کاهش به ۳۳.۴۸ میلیون مترمکعب رسید.

وی اضافه کرد: آبخوان‌های تبریز، سراب و تسوج بیشترین سهم را در کاهش ذخیره آب زیرزمینی استان طی شهریورماه نسبت به ماه قبل داشته‌اند؛ به‌طوری‌که مجموع کاهش ذخیره این سه آبخوان حدود ۱۱.۴۵ میلیون مترمکعب بوده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی مجموع کسری مخازن آب زیرزمینی استان را تا پایان شهریور ۱۴۰۵، در مقایسه با میانگین بلندمدت، حدود یک‌هزار و ۴۹۹.۶۷ میلیون مترمکعب اعلام کرد و نسبت به افزایش این رقم در ماه‌های آینده با ادامه روند برداشت‌ها هشدار داد.

غفارزاده با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف آب خاطرنشان کرد: با توجه به پیش‌بینی ماه‌های پربارش پیش رو، همکاری مصرف‌کنندگان برای ذخیره‌سازی مناسب آب در مخازن سدها، کنترل برداشت‌ها و جبران کسری آبخوان‌ها ضروری است.