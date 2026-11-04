به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آبفا، حدود ۳۵ درصد آب مورد نیاز تهران در سال جاری از منابع زیرزمینی تأمین شده است؛ سهمی که در شرایط تداوم خشکسالی و کاهش ذخایر سدها، اهمیت آبخوان‌ها را در تأمین آب پایتخت افزایش داده است. هم‌زمان، مجموع ذخایر پنج سد تأمین‌کننده آب تهران حدود ۳۴۰ میلیون مترمکعب و میزان پرشدگی آن‌ها حدود ۱۸ درصد اعلام شده است.

بهنام بخشی، سخنگوی شرکت آب و فاضلاب استان تهران، با اشاره به تداوم شش سال خشکسالی گفت: در سال جاری حدود ۶۵ درصد آب مورد نیاز تهران از منابع سطحی و ۳۵ درصد از منابع زیرزمینی تأمین شده است. به گفته وی، کاهش برداشت از سفره‌های زیرزمینی و فراهم کردن فرصت برای بازیابی آبخوان‌ها از اولویت‌های مدیریت منابع آب است.

وی درباره وضعیت بارندگی در تهران نیز اظهار کرد: با گذشت بیش از ۴۰ روز از آغاز سال آبی، میزان بارندگی پایتخت به حدود ۱۰ میلی‌متر رسیده است. اگرچه این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیشتر است، اما همچنان حدود ۳۰ میلی‌متر با میانگین بلندمدت فاصله دارد.

ذخایر سدهای تهران ۵۱۰ میلیون مترمکعب کمتر از سطح مورد نیاز است

سخنگوی آبفای استان تهران با بیان اینکه پنج سد تأمین‌کننده آب پایتخت برای عبور از شرایط پایدار به حدود ۸۰۰ تا ۸۵۰ میلیون مترمکعب ذخیره نیاز دارند، گفت: این سدها سال آبی گذشته را با حدود ۲۵۰ میلیون مترمکعب و سال آبی جاری را با حدود ۴۵۰ میلیون مترمکعب ذخیره آغاز کردند، اما اکنون مجموع ذخایر آن‌ها به حدود ۳۴۰ میلیون مترمکعب رسیده است.

به گفته بخشی، از این میزان حدود ۲۷۰ میلیون مترمکعب در سامانه غربی شامل سدهای کرج و طالقان و حدود ۷۰ میلیون مترمکعب در سامانه شرقی شامل سدهای لار، لتیان و ماملو ذخیره شده است.

وی میزان پرشدگی سد لار را حدود سه درصد، سد لتیان را ۲۹ درصد و سد ماملو را ۱۱ درصد اعلام کرد و افزود: با وجود پیش‌بینی بارش‌های بیش از نرمال در پاییز، فاصله ذخایر سدها با سطح مطلوب، ضرورت برنامه‌ریزی برای تأمین آب تابستان آینده را افزایش داده است.

مصرف روزانه آب تهران ۷۰۰ هزار مترمکعب کمتر از رکورد سال ۱۴۰۳ است

بخشی با اشاره به تغییر میزان مصرف آب در تهران گفت: متوسط مصرف روزانه آب در پایتخت اکنون حدود سه میلیون مترمکعب است؛ در حالی که این رقم در سال ۱۴۰۳ به رکورد چهار میلیون و ۶۰ هزار مترمکعب رسید. در روزهای اوج مصرف سال جاری نیز مصرف روزانه به حدود سه میلیون و ۳۵۰ تا سه میلیون و ۴۰۰ هزار مترمکعب محدود شد.

وی همچنین از کاهش سرانه مصرف روزانه آب از حدود ۲۵۰ لیتر به کمتر از ۱۸۰ لیتر خبر داد و گفت: با وجود کاهش حدود ۷۰ لیتری مصرف سرانه، این میزان همچنان حدود ۵۰ لیتر بیشتر از الگوی استاندارد ۱۳۰ لیتری است.

سخنگوی آبفای استان تهران سهم مشترکان خوش‌مصرف را نیز حدود ۵۰ درصد اعلام کرد و گفت: این سهم از ۲۹ درصد در فروردین ۱۴۰۴ افزایش یافته است. در شرایط فعلی ۴۷ درصد مشترکان در گروه پرمصرف و سه درصد در گروه بدمصرف قرار دارند.

به گفته وی، پویش «تهرانی‌ها متشکریم» با هدف تشویق مشترکان به اصلاح الگوی مصرف آغاز شده است. همچنین تاکنون حدود ۸۰۰ هزار واحد مسکونی، تجاری، اداری و مسجد به تجهیزات کاهنده مصرف آب مجهز شده‌اند که به گفته بخشی، این تجهیزات دست‌کم ۳۰ درصد در کاهش مصرف مؤثرند.

وی افزود: قرار گرفتن مشترکان خانگی در گروه خوش‌مصرف می‌تواند کاهش ۴۵ تا ۵۰ درصدی آب‌بها را به دنبال داشته باشد.