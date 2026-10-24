روند نزولی تراز آب دریاچه ارومیه متوقف شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی حسن‌پور اقدم بعدازظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران با تشریح نتایج آخرین پایش‌های هیدرولوژیکی دریاچه ارومیه اظهار کرد: بررسی داده‌های ترازسنجی از تغییر قابل‌توجه در روند معمول نوسانات سطح آب دریاچه حکایت دارد. در شرایطی که طی سال‌های گذشته، آغاز فصل پاییز عموماً با تداوم کاهش تراز آب همراه بوده، امسال بارش‌های مؤثر مهرماه این روند را متوقف کرده و نشانه‌هایی از بهبود وضعیت تراز دریاچه نیز به ثبت رسیده است.

وی با اشاره به اهمیت این تغییر در وضعیت منابع آبی حوضه افزود: توقف افت تراز دریاچه ارومیه در نخستین ماه سال آبی جدید، از منظر هیدرولوژیکی رخدادی قابل‌توجه است؛ چراکه بارش‌های زودهنگام توانسته‌اند در مقطعی که انتظار استمرار روند کاهشی وجود داشت، شرایط بیلان آبی دریاچه را تحت تأثیر قرار دهند. این وضعیت، نشانه‌ای امیدوارکننده از واکنش مثبت دریاچه به بارندگی‌های اخیر است.

حسن‌پور اقدم با تشریح عوامل اقلیمی مؤثر بر این وضعیت تصریح کرد: تغییر الگوهای کلان‌مقیاس گردش جو و وقوع زودهنگام بارش‌های مؤثر در حوضه آبریز، نقش مهمی در تغییر شرایط هیدرولوژیکی دریاچه داشته است. پدیده‌هایی همچون ال‌نینو نیز می‌توانند بر الگوهای بارشی تأثیرگذار باشند، هرچند تعیین میزان اثرگذاری آن‌ها بر بارندگی‌های منطقه نیازمند بررسی‌های تخصصی است.

مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی در پایان خاطرنشان کرد: این تحول، نشانه‌ای مثبت در وضعیت دریاچه ارومیه است، اما به معنای پایان چالش‌های آبی آن نیست. تداوم شرایط کنونی و دستیابی به بهبود پایدار، به میزان بارش‌ها، توزیع زمانی و مکانی آن‌ها در ماه‌های آینده و مدیریت اصولی منابع آب حوضه آبریز بستگی دارد.