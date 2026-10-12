  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۲۳

۲ انیمیشن پروانه نمایش گرفتند

۲ انیمیشن پروانه نمایش گرفتند

شورای بازبینی فیلم‌های سینمایی با صدور پروانه نمایش ۲ انیمیشن «سقوط معکوس» و «بادبادک ها» موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره‌کل روابط عمومی سازمان سینمایی، انیمشین‌های «سقوط معکوس» به تهیه‌کنندگی سید ضیاء هاشمی خالدی و کارگردانی مصطفی فرمانی و «بادبادک‌ها» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی الهام ابراهیمی موافقت شورای پروانه نمایش فیلم‌های سینمایی را کسب کردند.

«بادبادک‌ها» روایتی پرتعلیق و پرهیجان از یک نبرد نابرابر در آینده‌ای شاید نه‌چندان دور در خلیج فارس است.

قهرمانان اصلی‌ این انیمیشن علمی تخیلی نوجوانانی هستند که مأموریت نجات یک جزیره را برعهده می‌گیرند؛ جزیره‌ای که ذهن مردمانش در معرض یک اختلال ناشناخته قرار گرفته است.

کد مطلب 6975303
ندا زنگینه

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها