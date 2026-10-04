برنامه سالن اجلاس اصفهان در نخستین روز جشنواره فیلم کودک اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین روز فعالیت سالن اصلی سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان در حالی دنبال می‌شود که برنامه‌های این روز، طیف متنوعی از آثار کوتاه، پویانمایی، مستند و فیلم‌های بلند داستانی را در کنار نشست‌های تخصصی و رسانه‌ای دربرمی‌گیرد و داوران کودک و نوجوان نیز از امروز وارد فرآیند تماشای آثار بخش مسابقه می‌شوند.

بر اساس برنامه اعلام‌شده امروز یکشنبه، از ساعت ۱۰ تا ۱۱:۳۰، مسابقه فیلم‌های کوتاه و پویانمایی بخش نخست در سالن سینما برگزار شد، فیلم سینمایی کوچ به کارگردانی محمد اسفندیاری در سالن بلاک‌باکس روی پرده رفت و فیلم بین‌المللی بمزی نیز در سالن نشست‌های علمی نمایش داده شد.

در ادامه و از ساعت ۱۲ تا ۱۳:۳۰، فیلم یکی میاد دنبالم به کارگردانی سیدجواد هاشمی در سالن سینما اکران شد و دومین بخش مسابقه فیلم‌های کوتاه و پویانمایی در سالن بلاک‌باکس به نمایش درآمد. همزمان، نشست هم‌اندیشی دبیرخانه جشنواره با فیلمسازان حوزه پویانمایی و هوش مصنوعی در سالن نشست‌های علمی برگزار شد.

از ساعت ۱۴:۳۰ نیز بخش مهم برنامه‌های روز نخست با نمایش آثار برای داوران کودک و نوجوان دنبال می‌شود. در این بخش، پویانمایی نابغه و دیو سنگی به کارگردانی رسول آذرگون در سالن اصلی برای داوران کودک نمایش داده خواهد شد و پویانمایی بادبادک‌ها به کارگردانی و تهیه‌کنندگی الهام ابراهیمی نیز به صورت همزمان برای داوران نوجوان دختر و پسر در سالن‌های سینما و بلاک‌باکس روی پرده خواهد رفت. مسابقه فیلم مستند بخش نخست نیز در سالن نشست‌های علمی برگزار می‌شود.

همزمان با نمایش آثار، از ساعت ۱۶ تا ۱۷ نشست رسانه‌ای فیلم نابغه و دیو سنگی در سالن نشست‌های رسانه‌ای و نشست رسانه‌ای فیلم بادبادک‌ها در سالن نشست‌های علمی برگزار خواهد شد.

برنامه عصرگاهی جشنواره از ساعت ۱۷ تا ۱۸ با نمایش دوباره یکی میاد دنبالم برای داوران کودک، نمایش کوچ برای داوران نوجوان پسر و دختر و برگزاری کارگاه تخصصی بازی جلوی دوربین با تدریس سیاوش چراغ‌پور ادامه می‌یابد. در این بخش، کوچ برای داوران نوجوان پسر در سالن سینما و برای داوران نوجوان دختر در سالن بلاک‌باکس نمایش داده خواهد شد.

آخرین بخش برنامه روز نخست نیز از ساعت ۱۸:۳۰ تا ۱۹ به نشست‌های رسانه‌ای اختصاص دارد و نشست رسانه‌ای فیلم یکی میاد دنبالم در سالن نشست‌های رسانه‌ای و نشست رسانه‌ای فیلم کوچ در سالن نشست‌های علمی برگزار خواهد شد.

آثاری با محور تجربه، ماجراجویی و آینده‌نگری

کوچ که در بخش نوجوان جشنواره حضور دارد، نخستین تجربه سینمایی محمد اسفندیاری است و روایت آن بر مسیر رشد و بلوغ انسان در دل خانواده و زندگی روزمره تمرکز دارد. در داستان فیلم، مرادعلی برای کمک به جبران بدهی بانکی پدرش همراه دوستانش راهی شهر می‌شود؛ سفری که او را با تجربه‌هایی تازه از مسئولیت‌پذیری و مواجهه با زندگی روبه‌رو می‌کند.

در مقابل، بادبادک‌ها به کارگردانی الهام ابراهیمی رویکردی متفاوت و متکی بر ماجراجویی علمی‌تخیلی دارد. این پویانمایی که در بخش نوجوان جشنواره رقابت می‌کند، آینده‌ای نه‌چندان دور در خلیج فارس را به تصویر می‌کشد و چهار نوجوان را در مأموریت نجات جزیره‌ای قرار می‌دهد که ساکنان آن با اختلالی ناشناخته در ذهن مواجه شده‌اند؛ اثری که در کنار فضای پرتعلیق، از ظرفیت‌های فرهنگی و جغرافیایی جنوب ایران نیز بهره می‌گیرد.

نابغه و دیو سنگی نیز یکی از آثار بخش کودک جشنواره است؛ پویانمایی دوبعدی به کارگردانی رسول آذرگون که داستان پسربچه‌ای خلاق، ماجراجو و مخترع را دنبال می‌کند؛ شخصیتی که اختراع‌هایش برای روستای محل زندگی‌اش دردسرهایی ایجاد می‌کند و در ادامه وارد ماجرایی تازه می‌شود.

فیلم یکی میاد دنبالم به کارگردانی سیدجواد هاشمی نیز در بخش کودک حضور دارد و داستان آن در روزهای حمله‌های هوایی می‌گذرد؛ جایی که کارکنان یک مرکز نگهداری کودکان تلاش می‌کنند کودکان را به خانواده‌هایی که قرار است سرپرستی آنان را برعهده بگیرند منتقل کنند، اما هشت کودک به دلیل حاضر نشدن خانواده‌ها همچنان در مرکز باقی می‌مانند.

سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان با دبیری حامد جعفری از ۱۱ تا ۱۶ مهرماه در اصفهان برگزار می‌شود و برنامه سالن اجلاس اصفهان در روز نخست، علاوه بر نمایش آثار رقابتی، بخشی از ظرفیت جشنواره را به تعامل مستقیم فیلمسازان، رسانه‌ها و داوران کودک و نوجوان اختصاص داده است.