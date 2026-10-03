به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، انیمیشن سینمایی «بادبادک‌ها» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی الهام ابراهیمی به عنوان تازه‌ترین محصول مرکز انیمیشن سوره آماده نمایش شد و برای نخستین‌بار در سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان اصفهان رونمایی خواهد شد.

این انیمیشن ماجراجویانه پس از حضور در جشنواره فیلم‌ کودک و نوجوان، از آبان‌ توسط پخش بهمن‌سبز به سینماها خواهد آمد.

«بادبادک‌ها» روایتی پرتعلیق و پرهیجان از یک نبرد نابرابر در آینده‌ای شاید نه‌چندان دور در خلیج فارس است.

قهرمانان اصلی‌ این انیمیشن علمی تخیلی نوجوانانی هستند که مأموریت نجات یک جزیره را برعهده می‌گیرند؛ جزیره‌ای که ذهن مردمانش در معرض یک اختلال ناشناخته قرار گرفته است.

عوامل این اثر عبارتند از تهیه‌کننده ارشد: امیررضا مافی، کارگردان و تهیه‌کننده: الهام ابراهیمی، نویسنده: امیررضا مافی، مشاور کارگردان: امیر مهران، کارگردان هنری: مهران خرسندی، کارگردان فنی: طه فرجی، موسیقی: فرید سعادتمند، طراحی و ترکیب صدا: آرش قاسمی و محمد قاسمی، ناظر فنی: پویا افضلی، مشاور محتوایی: فرزانه فخریان، مدیر پروژه: حسین کاظمی، سرپرست فنی مایا: مازیار بادرستانی، سرپرست متحرک‌سازی: ابوالفضل برومندی، سرپرست نورپرداز: علی منصوری‌، سرپرست چیدمان انجین: مهدی نظری، مدیر دوبلاژ: اشکان صادقی، صداپیشگان: تورج مهرزادیان، منوچهر زنده‌دل و محسن زرآبادی‌پور، تولید شده در موسسه فرهنگی هنری ایفا تصویر آریا و محصول مرکز انیمیشن سوره.