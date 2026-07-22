به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، انیمیشن سینمایی «بادبادک‌ها» به تهیه‌کنندگی الهام ابراهیمی به عنوان تازه‌ترین محصول مرکز انیمیشن سوره، این روزها آخرین مراحل فنی را برای آماده‌سازی نهایی سپری می‌کند تا به زودی آماده اکران شود.

بدین ترتیب از نخستین تیزر این اثر نیز رونمایی شد.

این انیمیشن داستان یک ماجراجویی علمی - تخیلی است که از فرهنگ، جغرافیا و ظرفیت‌های بومی جنوب ایران بهره گرفته است و تصویری از همدلی و آینده‌نگری نسل نوجوان ایرانی را ارائه می‌دهد.

«بادبادک‌ها» که انیمیشن سه بعدی و ۸۵ دقیقه‌ای است، با بهره‌گیری از فرآیند تولید مبتنی بر فناوری‌های نوین، موتور تولید و پردازش آنریل انجین، فناوری ضبط و انتقال حرکات بازیگران به شخصیت‌های دیجیتال (موشن کپچر) و مجموعه‌ای از نرم افزارها و تکنیک‌های پیشرفته صنعت انیمیشن ساخته شده است.

در خلاصه داستان این اثر آمده است: در آینده‌ای نزدیک وقتی نیرویی بیگانه با بهره‌گیری از فناوری پیشرفته ذهن ساکنان جزیره‌ای کوچک در خلیج فارس را تسخیر می‌کند، تنها چهار نوجوان و مربی‌شان که از این کنترل ذهنی در امان مانده‌اند، باید با تکیه بر دانش، خلاقیت و پهپادهای دست‌ساز خود در برابر ارتشی از ربات‌ها و دشمنی پنهان بایستند و پیش از آنکه منبعی ارزشمند در دل جزیره به تصرف درآید، مردم و سرزمینشان را نجات دهند.

مجری طرح این اثر موسسه فرهنگی هنری ایفا تصویر آریا است و به زودی توسط پخش بهمن‌سبز در سینماهای سراسر کشور اکران خواهد شد.