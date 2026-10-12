به گزارش خبرنگار مهر، عبدالوحید فیاضی ظهر دوشنبه در نشست با معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران، آخرین وضعیت چند طرح مهم عمرانی و زیرساختی منطقه را بررسی کرد و بر ضرورت حمایت مجموعه مدیریت استان برای تسریع در اجرای این پروژه‌ها تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت کمربندی نور و رویان در بهبود وضعیت تردد و کاهش ترافیک شهری، رفع موانع مربوط به تملک اراضی را از ضرورت‌های پیشبرد این طرح دانست و خواستار اتخاذ تدابیر لازم برای حل مشکلات قانونی و اجرایی و تکمیل به‌موقع پروژه شد.

نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به روند اجرای پل رویان اظهار کرد: این پروژه پس از سال‌ها مواجهه با مشکلات اجرایی و با انتخاب پیمانکار جدید، وارد مرحله تازه‌ای از فعالیت شده است و انتظار می‌رود با پیگیری مستمر مسئولان، موانع باقی‌مانده برطرف و عملیات اجرایی آن تا تکمیل نهایی ادامه یابد.

فیاضی، محور نور ـ چمستان ـ آمل و پل آلش‌رود را از دیگر طرح‌های مهم زیرساختی منطقه برشمرد و افزود: این پروژه که حدود یک دهه با تأخیر مواجه بوده، در یکی‌دو سال اخیر با پیگیری مسئولان استانی و محلی روند پرشتاب‌تری پیدا کرده است و امید می‌رود این روند با جدیت بیشتری دنبال شود.

وی در بخش دیگری از این نشست، نیروگاه ۵۴۳ مگاواتی معلم‌کلا در شهرستان محمودآباد را از طرح‌های مهم حوزه انرژی کشور عنوان کرد و گفت: این پروژه در اولویت‌های وزارت نیرو قرار دارد و پس از طی مراحل مختلف، به آغاز عملیات اجرایی نزدیک شده است.