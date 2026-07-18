عبدالوحید فیاضی در گفت‌وگو با مهر با اشاره به تعطیلی جلسات مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: اگرچه در پنج ماه گذشته روند نظارت مجلس به طور کامل متوقف نشد، اما این وقفه به هر حال از ظرفیت نظارتی قوه مقننه کاست و برخی مدیران اجرایی نیز از کاهش فشار پاسخگویی و نظارت استقبال کردند.

وی علت اصلی تعطیلی جلسات مجلس را ملاحظات امنیتی عنوان کرد و افزود: در آن مقطع، پیشگیری از هرگونه حادثه احتمالی برای نمایندگان در اولویت قرار داشت و بر همین اساس تصمیم به توقف موقت جلسات گرفته شد.

عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بازگشایی مجلس با رأی دوسوم نمایندگان و اصلاح آیین‌نامه داخلی همراه شد تا در شرایط خاص، امکان برگزاری جلسات در محل جایگزین یا به صورت مجازی فراهم شود و روند قانون‌گذاری و نظارت دچار وقفه نشود.

فیاضی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت مدیریتی مازندران پرداخت و با قدردانی از تلاش‌های استاندار مازندران، گفت: یونسی رستمی ارتباطات مؤثری با رئیس‌جمهور و مجموعه دولت برقرار کرده است، اما با وجود این تلاش‌ها، برخی مدیران استان در تراز مدیریت مازندران نیستند؛ موضوعی که در برخی وزارتخانه‌ها نیز قابل مشاهده است.

وی با انتقاد از روند اجرای پروژه‌های عمرانی در استان افزود: امروز شکاف آشکاری در پیشرفت پروژه‌های نیمه‌تمام میان شرق و غرب مازندران وجود دارد و این نابرابری، یکی از مهم‌ترین چالش‌های توسعه متوازن استان به شمار می‌رود.

نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با وجود تلاش‌های استاندار، تمرکز بخش قابل توجهی از ظرفیت‌های مدیریتی و تصمیم‌گیری در مرکز استان شکل گرفته و همین مسئله موجب شده است غرب مازندران از توجه و حمایت مدیریتی لازم برخوردار نباشد.

وی تأکید کرد: تحقق توسعه متوازن در مازندران مستلزم بهره‌گیری از مدیران توانمند، توزیع عادلانه امکانات و تسریع در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام در سراسر استان، به‌ویژه مناطق غربی، است.