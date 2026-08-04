عبدالوحید فیاضی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به دیدار خود با معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان ملی زمین و مسکن، اظهار کرد: در این نشست که با حضور مدیرکل راه و شهرسازی استان مازندران برگزار شد، مهم‌ترین مطالبات مردم حوزه انتخابیه در بخش‌های مسکن، راه و زیرساخت‌های توسعه‌ای مطرح و پیگیری شد.

وی با بیان اینکه اجرای طرح نهضت ملی مسکن در شهرستان‌های نور و محمودآباد باید با سرعت بیشتری دنبال شود، افزود: رفع موانع اداری، تأمین تسهیلات و حمایت از متقاضیان، از مهم‌ترین موضوعاتی بود که در این نشست بر آن تأکید شد.

نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت ارتقای وضعیت راه‌های مواصلاتی منطقه، تصریح کرد: استفاده از ظرفیت «مولدسازی دارایی‌های دولت» می‌تواند بخشی از منابع مالی مورد نیاز پروژه‌های راهسازی را تأمین کند و انتظار داریم با همکاری وزارت راه و شهرسازی، روند توسعه و ایمن‌سازی محورهای مواصلاتی شتاب گیرد.

فیاضی همچنین با تأکید بر ضرورت ایجاد زیرساخت‌های فناورانه در منطقه، گفت: نور و محمودآباد از ظرفیت‌های ارزشمند علمی و نیروی انسانی جوان برخوردارند و برای بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها، ایجاد فضاهای تخصصی و زیرساخت‌های نوآوری ضروری است.

وی خاطرنشان کرد: اختصاص زمین مناسب برای احداث برج علم و فناوری از مهم‌ترین نتایج این دیدار بود که می‌تواند زمینه توسعه فعالیت‌های دانش‌بنیان و حمایت از نخبگان و کارآفرینان منطقه را فراهم کند.