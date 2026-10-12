به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت کنترل ترافیک تهران، اکبر اختیاری با اشاره به بهره‌برداری از تقاطع غیرهمسطح میدان توحید و تسهیل دسترسی خودروها از خیابان ستارخان غرب به بزرگراه چمران شمال، اظهار کرد: با تغییر الگوی حرکات ترافیکی و حذف یکی از رویکردهای تقاطع، بازنگری در استقرار تجهیزات چراغ‌های راهنمایی و برنامه‌های کنترلی سطح صفر میدان توحید در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: کارشناسان واحد سیگنالینگ شرکت با بررسی هندسه جدید تقاطع و شرایط تردد خودروها، طرح اصلاحی چراغ‌های راهنمایی را تهیه کردند که بر اساس آن، جانمایی دکل‌ها با هدف تأمین دید مناسب رانندگان و ارتقای ایمنی عبور و مرور اصلاح شد.

اختیاری تصریح کرد: علاوه بر اصلاح موقعیت تجهیزات، فازبندی و زمان‌بندی چراغ‌های راهنمایی در مسیرهای غرب به شرق خیابان ستارخان و شرق به غرب خیابان میرخانی (نصرت)، متناسب با شرایط جدید تقاطع بازنگری و بهینه‌سازی شده است تا ضمن کاهش تداخل حرکات ترافیکی، تردد در سطح صفر میدان روان‌تر شود.

مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک تهران خاطرنشان کرد: این اقدامات با هدف کاهش تداخل حرکات ترافیکی و بهبود جریان عبور خودروها انجام شده است. انتظار می‌رود با تکمیل اقدامات عمرانی شهرداری تهران و هماهنگی بیشتر میان زیرساخت‌های هندسی و سامانه‌های کنترل ترافیک، وضعیت تردد بهبود یابد و ایمنی در این محدوده افزایش پیدا کند.