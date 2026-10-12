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۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۱۴

اصلاح جانمایی چراغ‌های راهنمایی میدان توحید

اصلاح جانمایی چراغ‌های راهنمایی میدان توحید

مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک تهران از اصلاح جانمایی تجهیزات و بازنگری در فازبندی و زمان‌بندی چراغ‌های راهنمایی میدان توحید با هدف کاهش تداخل حرکات ترافیکی خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت کنترل ترافیک تهران، اکبر اختیاری با اشاره به بهره‌برداری از تقاطع غیرهمسطح میدان توحید و تسهیل دسترسی خودروها از خیابان ستارخان غرب به بزرگراه چمران شمال، اظهار کرد: با تغییر الگوی حرکات ترافیکی و حذف یکی از رویکردهای تقاطع، بازنگری در استقرار تجهیزات چراغ‌های راهنمایی و برنامه‌های کنترلی سطح صفر میدان توحید در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: کارشناسان واحد سیگنالینگ شرکت با بررسی هندسه جدید تقاطع و شرایط تردد خودروها، طرح اصلاحی چراغ‌های راهنمایی را تهیه کردند که بر اساس آن، جانمایی دکل‌ها با هدف تأمین دید مناسب رانندگان و ارتقای ایمنی عبور و مرور اصلاح شد.

اختیاری تصریح کرد: علاوه بر اصلاح موقعیت تجهیزات، فازبندی و زمان‌بندی چراغ‌های راهنمایی در مسیرهای غرب به شرق خیابان ستارخان و شرق به غرب خیابان میرخانی (نصرت)، متناسب با شرایط جدید تقاطع بازنگری و بهینه‌سازی شده است تا ضمن کاهش تداخل حرکات ترافیکی، تردد در سطح صفر میدان روان‌تر شود.

مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک تهران خاطرنشان کرد: این اقدامات با هدف کاهش تداخل حرکات ترافیکی و بهبود جریان عبور خودروها انجام شده است. انتظار می‌رود با تکمیل اقدامات عمرانی شهرداری تهران و هماهنگی بیشتر میان زیرساخت‌های هندسی و سامانه‌های کنترل ترافیک، وضعیت تردد بهبود یابد و ایمنی در این محدوده افزایش پیدا کند.

کد مطلب 6975615

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