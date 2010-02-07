کاهش بار ترافیک بزرگراههای شمالی - جنوبی با گشایش تونل توحید

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس تشکری هاشمی با بیان این مطلب اظهار کرد: با گشایش تونل توحید ترافیک در بزرگراه ها و شریان های شمالی - جنوبی مانند بزرگراه یادگار امام (ره) و آیت الله سعیدی و همچنین معابر منتهی به هسته مرکزی شهر و محدوده تونل توحید کاهش یافته است.

وی ادامه داد: در مجموع با گشایش تونل توحید در 31 تقاطع تغییرات چشمگیری در حجم خودروها به وجود آمده و ترافیک در بسیاری از معابر و خیابانها تسهیل شده است.

معاون شهردار تهران خاطرنشان کرد: با گشایش تونل توحید در تقاطع شمال و جنوب خیابان آزادی با توحید حدود 20 درصد ترافیک کاهش یافته و همچنین در تقاطع خیابان ستارخان با میدان توحید از غرب به شرق ترافیک 30 درصد کاهش داشته است.

تشکری هاشمی خاطرنشان کرد: در مسیر شمال به جنوب بزرگراه چمران در تقاطع میدان توحید نیز 40 درصد حجم ورودی خودروها به تقاطع کاهش یافته و در مسیر جنوب به شمال خیابان توحید در تقاطع با میدان توحید نیز 15 درصد از حجم ترافیک کاسته شده است.

وی ادامه داد: در سایر خیابانها و معابر منتهی به محدوده تونل توحید و منتهی به خیابانهای آزادی، توحید و نواب نیز شاهد کاهش حجم ترافیک و تسهیل ترددها بوده ایم.

وی با بیان اینکه در روزهای اول گشایش تونل توحید حجم ترددها در درون تونل زیاد بود و به خصوص در روزهای پنج شنبه و جمعه شاهد ترافیک سنگین در درون تونل بودیم گفت: روزهای پنج شنبه و جمعه به دلیل سفرهای زیادی که به بهشت زهرا(س) صورت می گیرد شاهد ترافیک سنگین در درون تونل توحید بودیم اما اکنون تردد در داخل تونل نیز روان و بدون مشکل است.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با تاکید بر اینکه برای تسهیل تردد در تونل توحید و ورودی، خروجی های آن مجموعه اقدامات و تمهیداتی صورت گرفته است گفت: در روزهای نخست شاهد تراکم ترافیک در دوربرگردان شمال به شمال بزرگراه چمران بودیم که با تلاش و همکاری پلیس این دوربرگردان بسته شد و حرکت خودورها به سمت شمال از دوربرگردانی که در تاج تونل ایجاد شده است صورت می گیرد تا ترددها در این قسمت تسهیل شود.

وی ادامه داد: همچنین با توجه صف خودروها در جایگاه سوخت، در بزرگراه چمران سبب کندی ترددها می شد ایجاد مسیر پهلوگاه ویژه پمپ بنزین را در دست اجرا داریم تا خودروهای در صف یک خط عبوری را در مسیر اشغال نکنند.

تشکری هاشمی تصریح کرد: برای تسهیل ترددها و کاهش ترافیک در این محدوده رمپ جنوبی پل نصر برای حرکت خودروها از غرب به شرق نیز که معمولا مسدود بود بازگشایی شده است.

وی با بیان اینکه تمهیدات دیگری نیز برای انضباط ترافیکی و تسهیل ترددها در این محدوده در دست اجرا است گفت: در خروجی جنوبی تونل توحید نیز به دلیل وجود خروجی به خیابان امام خمینی (ره) تداخلهای حرکتی وجود دارد که در این راستا در تلاشیم با مسدود کردن این مسیر حرکتهای تداخلی را از بین برده و خودروها به سمت میدان حق شناس حرکت کنند.

معاون حمل ونقل و ترافیک تصریح کرد: وضعیت ترافیک محدوده تونل توحید و همچنین ترافیک در داخل تونل به طور مرتب و پیوسته تحت نظارت و کنترل قرار دارد و هر اقدامی که به ایجاد انضباط ترافیکی و تسهیل ترددها کمک کند، انجام خواهد شد.