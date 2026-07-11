پل ستارخان-چمران گامی برای باز کردن گره ترافیکی غرب تهران

به گزارش خبرنگار مهر، تقاطع خیابان ستارخان و بزرگراه شهید چمران یکی از پرترددترین گره‌های ترافیکی غرب تهران است؛ محدوده‌ای که به دلیل تلاقی چند محور اصلی، همزمانی چراغ‌های راهنمایی و حجم بالای تردد خودروها، سال‌ها با ترافیک‌های سنگین به‌ویژه در مسیر حرکت از خیابان ستارخان به سمت شمال بزرگراه شهید چمران مواجه بوده است. همین موضوع سبب شد شهرداری تهران اجرای پروژه احداث پل دسترسی مستقیم از ستارخان به چمران شمال را در دستور کار قرار دهد تا بخشی از بار ترافیکی این محدوده کاهش یابد.

پل ستارخان-چمران چه مشکلی را حل می‌کند؟

پروژه تقاطع غیرهمسطح ستارخان-چمران با هدف ایجاد دسترسی مستقیم از خیابان ستارخان به بزرگراه شهید چمران شمال در حال اجراست. این پروژه شامل احداث یک پل روگذر است که با حذف بخشی از توقف‌های ناشی از چراغ راهنمایی، زمان سفر شهروندان را کاهش داده و تردد در این محور را روان‌تر می‌کند.

مطالعات ترافیکی نشان داده است بیشترین تقاضای سفر در این محدوده مربوط به حرکت خودروها از خیابان ستارخان به سمت شمال بزرگراه شهید چمران است؛ موضوعی که اجرای این پروژه را به یکی از طرح‌های مهم عمرانی غرب پایتخت تبدیل کرده است.

پروژه در آستانه تکمیل

آخرین اعلام مسئولان شهری نشان می‌دهد عملیات اجرایی این پروژه وارد مراحل پایانی شده است. پیش از این سید محمد آقامیری، رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران، از بارگذاری عرشه‌های پایانی پل خبر داده و اعلام کرده بود که با تکمیل این مرحله، عملیات نهایی از جمله بتن‌ریزی و اجرای جان‌پناه انجام خواهد شد. به گفته وی، در صورت تداوم روند فعلی، پروژه تا پایان تابستان امسال آماده بهره‌برداری خواهد شد.

اولویت، ایجاد دسترسی مستقیم به چمران شمال

مهدی صداقتی، مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت این پروژه اظهار کرد: این پروژه یکی از گره‌های ترافیکی مهم شهر تهران است و بخش عمده ترافیک این محدوده مربوط به حرکت خودروها از خیابان ستارخان به سمت شمال بزرگراه شهید چمران است که به دلیل همزمانی چراغ راهنمایی، در ساعات زیادی از روز با ترافیک سنگین مواجه می‌شود.

وی افزود: تلاش کردیم ابتدا یکی از دسترسی‌های این تقاطع را اجرا کنیم و فعلاً برنامه ما این است که حرکت ترافیکی از غرب خیابان ستارخان از طریق پل به سمت شمال بزرگراه شهید چمران برقرار شود.

ادامه پروژه پس از رفع معارضان تأسیساتی

صداقتی ادامه داد: معارضان تأسیساتی شامل آب، برق، گاز و تلفن در این محدوده وجود دارد و باید برای آن‌ها چاره‌اندیشی شود. اگر بدون هماهنگی وارد این مرحله شویم، پروژه زمان‌بر خواهد شد و مردم نیز با مشکلات بیشتری مواجه می‌شوند؛ به همین دلیل تصمیم گرفتیم ابتدا این دسترسی اجرا شود و همزمان هماهنگی‌های لازم برای مراحل بعدی انجام شود.

وی گفت: این پروژه شرایطی مشابه پروژه میدان جی دارد؛ در آن پروژه نیز معارضان متعددی وجود داشت که با هماهنگی دستگاه‌های خدمات‌رسان و پلیس راهور، جابه‌جایی آن‌ها به صورت مرحله‌ای انجام شد.