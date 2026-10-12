به گزارش خبرنگار مهر، حمید چوبینه، معاون توسعه مدیریت و برنامه‌ریزی منابع دانشگاه علوم پزشکی تهران، در جشن ازدواج دانشجویی سال ۱۴۰۵ این دانشگاه، با تبریک به زوج‌های دانشجو، بر ضرورت حمایت از جوانان برای آغاز زندگی مشترک تأکید کرد و از برنامه‌های دانشگاه برای توسعه حمایت‌های رفاهی از دانشجویان متأهل گفت.

ازدواج دانشجویی فرصتی برای آغاز زندگی مشترک

چوبینه با اشاره به ویژگی‌های دوران دانشجویی بیان کرد: دوران دانشجویی، دوره‌ای سرشار از انرژی، شور، احساس و تلاش برای ساختن آینده است و اتفاقات مهم زندگی در این دوره می‌تواند ماندگاری بیشتری داشته باشد. ازدواج در این دوران نیز می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری زندگی مشترک پایدار باشد.

وی با تأکید بر ضرورت تسهیل ازدواج جوانان اظهار کرد: یکی از موانع ازدواج، هزینه‌های سنگین آغاز زندگی مشترک است. اگر خانواده‌ها، اطرافیان و جامعه در این زمینه سخت‌گیری نکنند و جوانان بتوانند با حداقل هزینه و دور از تشریفات، زندگی خود را آغاز کنند، مسیر ازدواج آسان‌تر خواهد شد.

معاون توسعه مدیریت و برنامه‌ریزی منابع دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به نقش دانشگاه در حمایت از زوج‌های دانشجو گفت: دانشجویان در کنار تحصیل و تلاش برای پیشرفت علمی، مسئولیت زندگی مشترک را نیز بر عهده می‌گیرند و به حمایت خانواده، دانشگاه و جامعه نیاز دارند. دانشگاه نیز باید در حد توان خود برای همراهی با این دانشجویان و کاهش مشکلات آن‌ها اقدام کند.

آماده‌سازی خوابگاه متأهلی با کمک خیرین

چوبینه در ادامه از آماده‌سازی خوابگاه متأهلی با کمک خیرین خبر داد و افزود: با وجود مشکلات و محدودیت‌هایی که دانشگاه با آن‌ها روبه‌روست، آماده‌سازی یک خوابگاه متأهلی با کمک خیرین در حال انجام است و امیدواریم این مجموعه طی یکی دو ماه آینده آماده شود تا زوج‌های دانشجو بتوانند از آن استفاده کنند.

پیگیری تسهیل ضمانت وام‌های دانشجویی

وی همچنین با اشاره به مشکلات دانشجویان در دریافت تسهیلات مالی اظهار کرد: موضوع تسهیل ضمانت وام‌های دانشجویی در دست پیگیری است و امیدواریم با انجام هماهنگی‌های لازم، امکان پذیرش ضمانت افرادی خارج از مجموعه دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز برای دانشجویان فراهم شود.

برنامه‌ریزی برای سفر رفاهی زوج‌های دانشجو

معاون توسعه مدیریت و برنامه‌ریزی منابع دانشگاه علوم پزشکی تهران در بخش دیگری از سخنان خود به حمایت‌های رفاهی اشاره کرد و گفت: با هماهنگی مسئولان مربوطه، امکان برنامه‌ریزی برای استفاده زوج‌های دانشجو از یک سفر سیاحتی تا پایان سال و بهره‌مندی از مراکز تفریحی و رفاهی دانشگاه نیز مطرح است.

چوبینه با اشاره به اهمیت همراهی دانشگاه با دانشجویان متأهل افزود: هزینه‌های مسکن و زندگی، شرایط را برای جوانان دشوار کرده است؛ با این حال، دانشگاه تلاش می‌کند با استفاده از ظرفیت‌های موجود، بخشی از نیازهای رفاهی این دانشجویان را برطرف کند.

وی با آرزوی خوشبختی برای زوج‌های دانشجو تأکید کرد: آغاز زندگی مشترک با محبت، علاقه و توکل می‌تواند زمینه‌ساز زندگی پرباری باشد و امیدواریم دانشگاه نیز بتواند در این مسیر حامی و همراه دانشجویان باشد.