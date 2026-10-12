https://mehrnews.com/x3djvD ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۵۱ کد مطلب 6976062 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۵۱ ۲۲۶ شب از حضور مقتدرانه مردم قوچان در میدان قوچان- مردم قوچان در دویست و بیست و ششمین شب تجمعات مردمی در خیابان ها پرشور حاضر شدند. دریافت 10 MB کد مطلب 6976062 کپی شد مطالب مرتبط ۲۲۶ شب از حضور پرشور مردم خستگی ناپذیر مشهد در خیابانها حماسه آفرینی مردم شهرستان مرزی تربت جام به شب دویست و بیست و ششم رسید حال و هوای حرم مطهر رضوی و رواق دارالذکر پایداری و ایستادگی بر ارزشهای ولایی از الزامات جامعه منتظر است حضور پرشور مردم چناران در شب دویست و بیست و پنجم نیشابوری ها در شب ۲۲۶ به میدان آمدند مشاورههای جهادی حقوقدانان جانفدا در تجمعات شبانه مردم مشهد برچسبها بیعت با رهبر انقلاب رهبر شهید شهرستان قوچان
نظر شما