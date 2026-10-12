https://mehrnews.com/x3djvy ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۴۸ کد مطلب 6976058 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۴۸ ۲۲۶ شب از حضور پرشور مردم خستگی ناپذیر مشهد در خیابانها مشهد- ۲۲۶ شب از حضور پرشور مردم خستگی ناپذیر مشهد در خیابانها را در این فیلم مشاهده می کنید. دریافت 14 MB کد مطلب 6976058 کپی شد مطالب مرتبط پایداری و ایستادگی بر ارزشهای ولایی از الزامات جامعه منتظر است ۲۲۶ شب از حضور مقتدرانه مردم قوچان در میدان حضور پرشور مردم چناران در شب دویست و بیست و پنجم حماسه آفرینی مردم شهرستان مرزی تربت جام به شب دویست و بیست و ششم رسید حال و هوای حرم مطهر رضوی و رواق دارالذکر نیشابوری ها در شب ۲۲۶ به میدان آمدند تجمعات شبانه کودکان و نوجوانان مشهدی به یاد شهدای میناب لطفی مقدم: خیابانها میدان اصلی مبارزه هستند برچسبها بیعت با رهبر انقلاب خراسان رضوی مشهد رهبر شهید
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