https://mehrnews.com/x3dj4J ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱:۱۶ کد مطلب 6975037 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱:۱۶ حضور پرشور مردم چناران در شب دویست و بیست و پنجم چناران- در این فیلم تصاویری از تداوم حضور چنارانی ها را در شب دویست و بیست و پنجم مشاهده می کنید. دریافت 23 MB کد مطلب 6975037 کپی شد مطالب مرتبط تجمعات شبانه کودکان و نوجوانان مشهدی به یاد شهدای میناب پایداری و ایستادگی بر ارزشهای ولایی از الزامات جامعه منتظر است لطفی مقدم: خیابانها میدان اصلی مبارزه هستند ۲۲۶ شب از حضور پرشور مردم خستگی ناپذیر مشهد در خیابانها دویست بیست و چهارمین موج حضور چنارانیها در میدان ۲۲۶ شب از حضور مقتدرانه مردم قوچان در میدان میدان داری مردم مبعوث شده تربت جام به شب ۲۲۴ رسید برچسبها خراسان رضوی چناران و بینالود بیعت با رهبر انقلاب
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