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۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱:۱۶

حضور پرشور مردم چناران در شب دویست و بیست و پنجم

حضور پرشور مردم چناران در شب دویست و بیست و پنجم

چناران- در این فیلم تصاویری از تداوم حضور چنارانی ها را در شب دویست و بیست و پنجم مشاهده می کنید.

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کد مطلب 6975037

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