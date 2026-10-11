پایداری و ایستادگی بر ارزشهای ولایی از الزامات جامعه منتظر است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی اکبر رمضانی شامگاه یکشنبه در اجتماع شبانه مردم چناران با اشاره به فعالیتهای این بنیاد در حوزه ترویج فرهنگ مهدویت بر ضرورت همبستگی، حضور مستمر در صحنه و تقویت باورهای مهدوی در جامعه تأکید کرد.

این استاد در بنیاد مهدویت با اشاره به شکل‌گیری بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود (عج) در خراسان رضوی بیان کرد: این مجموعه در سال ۱۳۸۵ به همت حجت‌الاسلام محسن قرائتی در استان تأسیس شد و از آن زمان تاکنون، اقدامات ارزشمندی در زمینه ترویج فرهنگ مهدویت و فعالیت به‌ عنوان مرکز در این حوزه انجام شده است.

وی با تأکید بر استمرار حمایت از ولایت فقیه اذعان کرد: تا زمانی که ولی فقیه بخواهد، در صحنه حضور خواهیم داشت و میدان را ترک نخواهیم کرد چرا که حضور مردم، بیانگر حمایت و پایبندی آنان به رهبری است.

رمضانی با دعوت مردم به حفظ ایمان و تقویت باورهای دینی افزود: اگر ایمان خود را حفظ کنیم و خود را پیرو امام زمان (عج) بدانیم، نباید دچار ترس و ناامیدی شد بلکه باید با توکل بر خداوند، در مسیر تحقق آرمانهای امام شهیدمان گام برداریم.

مسئول امور شهرستانهای بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود (عج) خراسان رضوی استقامت، پایداری و ایستادگی بر ارزشهای ولایی را از الزامات جامعه منتظر دانست و خاطرنشان کرد: امید است با حفظ این روحیه و پایبندی به ارزشهای دینی و انقلابی، زمینه ظهور امام زمان (عج) فراهم شود.

وی بر ضرورت انسجام‌ بخشی به فعالیتهای مهدوی تأکید کرد و گفت: فعالیتهای مرتبط با مهدویت باید با هماهنگی و تحت نظارت دفتر مهدویت انجام شود تا از پراکندگی برنامه‌ها جلوگیری شود.

رمضانی با دعوت از فعالان این عرصه برای هم‌افزایی و مشارکت در ترویج فرهنگ انتظار، اظهار کرد: باید دست در دست یکدیگر، فرهنگ مهدویت و انتظار فرج را به شکلی شایسته در جامعه نهادینه کنیم و با گسترش برنامه‌ها و نذورات مهدوی، زمینه آشنایی بیشتر مردم با این فرهنگ ارزشمند را فراهم آوریم.