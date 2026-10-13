بیش از ۲۵۰۰ هیئت مذهبی در مشهد فعالیت دارند

محمدرضا صفایی در گفتگو با خبرنگار مهر از ثبت حدود ۵ هزار هیئت مذهبی در این شهر خبر داد و اظهار کرد: بیش از نیمی از این هیئت‌ها فعال هستند و عملکرد هیئت‌های دارای مجوز در مناسبت‌های مختلف، با استفاده از فرم‌های ارزیابی و نظارت میدانی بررسی می‌شود.

رئیس شورای هیئت‌های مذهبی مشهد بیان کرد: حدود ۵ هزار هیئت مذهبی در مشهد به ثبت رسیده‌اند که بیش از نیمی از آن‌ها فعالیت دارند. همچنین حدود ۲ هزار موکب در این شهر فعالیت می‌کنند که تلاش شده است حمایت‌های ویژه‌ای از آن‌ها صورت گیرد.

وی با اشاره به نظارت بر عملکرد هیئت‌های مذهبی افزود: کمیته بازرسی شورا با حدود ۱۵۰ نیروی داوطلب فعالیت می‌کند و عملکرد هیئت‌هایی که از شورا مجوز دریافت کرده‌اند، در مناسبت‌هایی مانند محرم و ایام فاطمیه، بر اساس فرم‌های ارزیابی بررسی می‌شود.

صفایی ادامه داد: نتایج ارزیابی‌ها در سامانه‌های مربوط ثبت می‌شود و در صورت دریافت گزارش تخلف یا شکایت مردمی، کمیته بازرسی موضوع را پیگیری می‌کند. در صورت بی‌توجهی به تذکرات و ادامه تخلفات، موضوع از طریق مراجع قضایی و انتظامی دنبال خواهد شد.

رئیس شورای هیئت‌های مذهبی مشهد با تأکید بر نقش اجتماعی هیئت‌ها بیان کرد: فعالیت هیئت‌های مذهبی تنها به برگزاری مراسم عزاداری محدود نمی‌شود، بلکه این مجموعه‌ها در طول سال در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی نیز حضور دارند.

وی با اشاره به اقدامات هیئت‌ها در دوران کرونا و فعالیت‌های خیرخواهانه آن‌ها گفت: توزیع بسته‌های معیشتی در ماه مبارک رمضان، کمک به نیازمندان و برگزاری مراسم ازدواج آسان از جمله اقدامات هیئت‌های مذهبی در مشهد است. در یکی از این برنامه‌ها نیز ۱۱۴ زوج در قالب مراسم ازدواج آسان در سالن شهید بهشتی مشهد زندگی مشترک خود را آغاز کردند.

صفایی همچنین به گسترش برنامه‌های ویژه کودکان در هیئت‌ها و مواکب اشاره کرد و افزود: در سال‌های اخیر، ایجاد غرفه‌ها و فضاهای اختصاصی برای کودکان در حسینیه‌ها و مواکب مورد توجه قرار گرفته و این بخش از فعالیت‌ها توسعه یافته است.

رئیس شورای هیئت‌های مذهبی مشهد در تشریح برنامه‌های ایام فاطمیه امسال اظهار کرد: برپایی مواکب، فضاسازی شهری، برگزاری اجتماعات عزاداری و روضه‌های خانگی با عنوان «هر خانه، یک حسینیه» از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده است.

وی با اشاره به برگزاری اجتماع صبح روز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) افزود: این اجتماع با حضور دسته‌های عزاداری از میدان شهدا برگزار خواهد شد و تلاش می‌شود برنامه‌های امسال با پیوست فرهنگی و مذهبی متناسب با ایام فاطمیه اجرا شود.

صفایی درباره تعداد مواکب فعال در ایام فاطمیه نیز گفت: سال گذشته حدود ۸۰۰ موکب در این ایام فعالیت داشتند، اما آمار نهایی مواکب امسال به دلیل ادامه داشتن زمان ثبت‌نام هنوز مشخص نشده است.