اجتماع بزرگ مواکب عراق در مشهد مقدس

‌به گزارش خبرنگار مهر، اجتماع بزرگ مواکب عراق از روز شنبه ۲۵ مهرماه آغاز و تا روز سه‌شنبه ۲۸ مهرماه در مشهد مقدس برگزار می شود.

در چارچوب ترویج روحیه وحدت و پیوند میان پیروان اهل‌بیت علیه السلام، مراسم تکریم از مواکب حسینی عراق در شهر مشهد برگزار می‌شود.

این گردهمایی از روز شنبه ۲۵ مهرماه آغاز و تا روز سه‌شنبه ۲۸ مهرماه با حضور بیش از ۳۰۰ موکب‌دار از کشور عراق برگزار خواهد شد.

این رویداد با شعار «اخوتنا، قوتنا» (برادری ما، قدرت ماست)، نه تنها گرامیداشت خدمت موکبداران، بلکه نمادی از پیوند عمیق و توحیدی میان دو ملت خواهد بود. انتظار می‌رود این تجلیل، گامی بلند در جهت تقویت همبستگی میان زائران و خدمت‌گزاران حرم‌های مطهر باشد.

اجتماع بزرگ مواکب حسینی عراق به میزبانی آستان قدس رضوی و همکاری تجمع علما عراق، ستاد بازسازی عتبات و ستاد اربعین امام حسین علیه السلام برگزار می شود.