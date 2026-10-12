اعزام ۲۵۰۰ مبلغ دینی به خراسان رضوی در ایام فاطمیه

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام همتی‌فر در نشست خبری فاطمیه با تقدیر از مشارکت مردم در تجمعات اخیر اظهار کرد: ما ۲۲۵ شب انعکاس خبری از مجاهدت‌های مردم رزمنده ایران داشتیم. بر اساس نظرسنجی‌ها،مردم موافق این تجمعات هستند و حضور آن‌ها در این مسیر امنیت‌آفرین بوده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی در ادامه با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای ایام فاطمیه تصریح کرد: ما دو فاطمیه داریم؛ یکی شهادت ۷۵ روز حضرت زهرا (س) و دیگری شهادت ۹۵ روز ایشان که برای هر کدام پنج روز، شامل دو روز قبل از شهادت، روز شهادت و دو روز بعد از آن، جهت برگزاری مراسم عزا برنامه‌ریزی شده است.

وی با تأکید بر اهمیت نقش‌آفرینی بانوان در این ایام افزود: از ولادت حضرت زینب (س) تا وفات ایشان در ۱۳ رجب، بازه زمانی ۷۰ روزه‌ای است که آن را «نهضت پیشرانی بانوان» نام‌گذاری کرده‌ایم تا بانوان نقش‌آفرینی کنند.

همتی فر با بیان اینکه حضرت زهرا (س) «سیاسی‌ترین زن تاریخ جهان» بودند که تمام هستی خود را برای دفاع از ولایت و حکومت اسلامی در طبق اخلاص گذاشتند، گفت: گاهی اوقات در منابر می‌شنویم که می‌گویند منبر را سیاسی نکنید؛ در حالی که تمام زندگی و مجاهدت‌های اهل‌بیت (ع) سیاسی بوده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی در خصوص نحوه هماهنگی و آموزش مبلغان بیان کرد: پیش از اعزام مبلغان، جلسه‌ای با عنوان «طلایه‌داران هدایت» جهت هم‌اندیشی و ارائه محتوا تشکیل می‌شود که امسال محوریت این جلسات موضوع «خون‌خواهی» است.

وی با اشاره به روش‌های نوین تبلیغی اظهار کرد: ۱۵۰ مبلغه با آموزش روش نوین «پرده‌خوانی» که در آن از تصاویر و سیر روایتی استفاده می‌شود، آماده تبلیغ در مدارس، حسینیه‌ها و مساجد هستند. همچنین طبق پیش‌بینی ما، برای هر دو ایام فاطمیه، قریب به ۲۵۰۰ مبلغ از نهادهای حوزوی به مناطق مختلف اعزام خواهند شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با اشاره به استقبال از روضه‌های خانگی عنوان کرد: استقبال در حوزه بانوان برای برگزاری روضه‌های خانگی بیشتر بوده است. این فعالیت‌ها کاملاً مردمی است و ما هیچ دخالت حاکمیتی نداریم، اما در صورت درخواست مراکز جمعیتی مانند روستاها، سربازخانه‌ها، دانشگاه‌ها و مراکز شبانه‌روزی برای معرفی سخنران یا مداح با تخصص‌های مورد نیاز، بهترین مبلغان را معرفی می‌کنیم.