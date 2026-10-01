اقامه نماز باید در مظاهر زندگی اجتماعی تحقق یابد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیداحمد علم‌الهدی صبح پنجشنبه در سی‌وسومین اجلاس سراسری نماز با عنوان «اقامه نماز در اندیشه و عمل امام شهید حضرت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای(ره)» که با حضور مدیران، مسئولان و شخصیت‌های علمی و فرهنگی کشور در تالار قدس آستان قدس رضوی برگزار شد، با قدردانی از برگزاری این همایش اظهار کرد: برگزاری همایش سالانه نماز در مضجع مقدس ثامن‌الحجج(علیه‌السلام) به وسیله ستاد اقامه نماز و حضور مسئولان، علما و شخصیت‌های علمی و فرهنگی از شهرها و مناطق مختلف کشور، از برکات ارزشمندی است که پرچم بندگی ذات مقدس حق را به اهتزاز درمی‌آورد.

با اشاره به خدمات و آثار ارزشمند عالم مجاهد حجت‌الاسلام قرائتی در ترویج معارف دینی، گفت: صرف‌نظر از برکات و آثار تبلیغی که این شخصیت بزرگوار در طول مدت مدیدی در عرصه‌های مختلف داشته است، چهار نهضت عظیم در کشور شکل گرفته که خوشبختانه تحولات فوق‌العاده‌ای در عرصه‌های مختلف به وجود آورده است.

وی افزود: نهضت نخست، نهضت سوادآموزی بود که در واقع ریشه بی‌سوادی را از این کشور به‌کلی برانداخت.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی ادامه داد: نهضت دوم، نهضت نماز بود و این همایش پربرکت و حرکت‌های ارزشمندی که به‌صورت سراسری، هم در عرصه‌های حکمرانی و هم در عرصه‌های روحانی، معنوی و اجرایی به وجود آمده، از آثار ارزشمند این نهضت است.

وی با اشاره به نهضت تفسیر قرآن به‌عنوان سومین نهضت، تصریح کرد: خوشبختانه در این عرصه موفقیت‌های زیادی نصیب حوزه‌های علمیه شد و تفسیر با همت ایشان به‌عنوان یک درس قطعی و رسمی در حوزه قرار گرفت و امروز مسئله تفسیر به‌عنوان یک جریان حرکتی در همه مجامع علمی به وجود آمده است.

آیت‌الله علم‌الهدی خاطرنشان کرد: حرکت چهارم و نهضت چهارم، نهضت زکات بود که زکات را از محدودیت خارج کردند و آن را به‌عنوان فریضه‌ای که هم در عرصه‌های اقتصادی و هم در تأمین تسهیلات زندگی قشر آسیب‌پذیر فوق‌العاده مؤثر است، مطرح کردند.

وی اضافه کرد: با این نهضت، فریضه الهی زکات در کشور رواج پیدا کرد؛ به‌طوری که اکنون هر سال مبالغ زیادی از طریق زکات برای قشر آسیب‌پذیر تأمین می‌شود و نقاط برجسته‌ای از آبادانی به وجود می‌آید.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی اظهار داشت: این وجود پربرکت، غیر از تمام آثار باعظمت و برکات شخصی که در همه تألیفات، نوشته‌ها و افاضات خود در طول این مدت داشته‌اند، منشأ پیدایش این چهار نهضت عظیم بوده‌اند و بر ما لازم است از این وجود مقدس تقدیر کنیم و همواره متشکر زحمات و خدمات ارزشمند ایشان باشیم.

اقامه نماز؛ فراتر از نماز خواندن

آیت‌الله علم‌الهدی با اشاره به ماجرای حضرت ابراهیم(علیه‌السلام) و استقرار حضرت اسماعیل(علیه‌السلام) و حضرت هاجر(سلام‌الله‌علیها) در سرزمین مکه، گفت: حضرت ابراهیم خلیل‌الرحمن هنگامی که هاجر و اسماعیل را از سرزمین خرم و سبز شامات به دره‌های خشن و کوه‌های سیاه حجاز منتقل کرد، در میان آن کوه‌ها و نزدیک غروب آفتاب، برحسب فرمان خدا آنان را متوقف کرد.

وی افزود: حضرت ابراهیم(علیه‌السلام) در هنگام بازگشت، هنگامی که به بالای کوه رسید و پشت سر خود را نگاه کرد، مشاهده کرد که این زن با وحشت و ترس فراوان در میان آن دره، به دنبال راهی برای نجات است و هیچ دادرسی در آن دره سیاه و تاریک برای او قابل تصور نیست.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی ادامه داد: حضرت ابراهیم خلیل(علیه‌السلام) در چنین شرایطی که از یک امتحان بسیار قوی الهی برآمده بود، احساس قرب مخصوصی نسبت به ذات مقدس خداوند کرد و دست‌ها را به سوی آسمان بلند کرد تا برای این زن و کودک بی‌در و سامان در میان دره سیاه، زاد و توشه بخواهد.

وی با اشاره به دعای حضرت ابراهیم(علیه‌السلام) تصریح کرد: حضرت ابراهیم(علیه‌السلام) عرضه داشت «رَبَّنَا إِنِّی أَسْکَنْتُ مِنْ ذُرِّیَّتِی بِوَادٍ غَیْرِ ذِی زَرْعٍ عِنْدَ بَیْتِکَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِیُقِیمُوا الصَّلَاةَ»؛ یعنی خدایا، ذریه‌ام را در چنین سرزمین لم‌یزرعی ساکن کردم تا اقامه نماز کنند.

آیت‌الله علم‌الهدی بیان کرد: هدفی که ابراهیم خلیل‌الرحمن در این حکمت عظیم خانوادگی خود در آنجا دنبال می‌کرد، مسئله اقامه نماز بود و در قرآن نیز دستور به اقامه نماز آمده است.

وی با بیان اینکه اقامه نماز تنها به معنای نماز خواندن نیست، اظهار داشت: اقامه نماز، فقط این نیست که مردم نماز بخوانند؛ نماز خواندن تکلیف مردم است که باید آن را انجام دهند، اما اقامه نماز به معنای بنده‌سازی برای پروردگار، مرتبط کردن زندگی بشریت با موجودیت ذات مقدس حق و احیای آثار نماز در عرصه زندگی فردی و اجتماعی مردم است.

نماز باید در زندگی اجتماعی اقامه شود

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی با اشاره به ضرورت آسیب‌شناسی وضعیت اقامه نماز در جامعه، گفت: امروز در اقامه نماز در جریان زندگی اجتماعی خودمان با یک سلسله کمبودها مواجه هستیم. معمولاً در این همایش از نماز تجلیل می‌شود و درباره برخی حرکت‌های عظیم در عرصه ترویج نماز سخن گفته می‌شود، اما باید درباره کاستی‌های اقامه نماز در این کشور و جامعه دینی و اسلامی خودمان نیز آسیب‌شناسی داشته باشیم.

وی افزود: ذات مقدس پروردگار برای نماز در عرصه زندگی اجتماعی، دو نکته را بیان کرده است؛ یک نکته سلبی و یک نکته ایجابی. در نکته سلبی آمده است «إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَیٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ» و در نکته ایجابی نیز «وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ....» مطرح شده است.

آیت‌الله علم‌الهدی با بیان اینکه اصل اقامه نماز باید در مظاهر اجتماعی زندگی بشر تحقق پیدا کند، تصریح کرد: اقامه نماز، نماز خواندن در داخل منازل نیست؛ بلکه باید در مظاهر اجتماعی زندگی بشر تحقق پیدا کند.

وی ادامه داد: ما در مظاهر اجتماعی خود در اقامه نماز، آن‌طور که باید و شاید، نماز را در مظاهر زندگی اجتماعی اقامه نمی‌کنیم. هنگام فرارسیدن وقت نماز، تحول خاصی در زندگی مردم و جریان روزمره و رفتار عادی انسان‌ها در مشاغل، کسب‌ها و ادارات به‌عنوان فرارسیدن وقت نماز مشاهده نمی‌کنیم.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی گفت: ادارات نمازخانه دارند و در بازار نیز مساجدی برقرار است، اما به‌گونه‌ای نیست که با فرارسیدن وقت نماز، بازار دگرگون شود و مردم به سمت نمازگاه حرکت کنند یا ادارات مسیر کاری خود را تغییر دهند و نمازخانه یا مسجد اداره بروند و اقامه نماز جماعت کنند.

وی خاطرنشان کرد: با وجود نماز جماعت در بسیاری از ادارات، چنین تحولی را مشاهده نمی‌کنیم و بنابراین، اقامه خود نماز متأسفانه در مظاهر زندگی اجتماعی ما با یک کاستی مواجه است.

آیت‌الله علم‌الهدی با اشاره به تأثیر اجتماعی نماز در تربیت جامعه، اظهار داشت: مقام معظم رهبری در فرمایشات خود فرمودند اقامه نماز در جامعه، زمینه‌ساز رسیدن به جامعه و تمدن اسلامی است.

وی افزود: اگر بخواهیم واقعاً اقامه نماز زمینه‌ساز رسیدن جامعه به تمدن اسلامی باشد، باید آثار اجتماعی نماز در زندگی اجتماعی ما اقامه شود. اثر اجتماعی اولیه نماز در زندگی اجتماعی، نهی از فحشا و منکر است و باید از فحشا و منکر در زندگی اجتماعی کشور پیشگیری شود.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی ادامه داد: امروز ما شاهد بی‌بندوباری، بی‌حیایی، بی‌عفتی و بی‌حجابی در جامعه هستیم. اگر نماز اقامه شده است، باید اثر آن در جلوگیری از فحشا و منکر در جامعه مشاهده شود.

وی تصریح کرد: نمی‌شود ما در زندگی اجتماعی خود شاهد این همه منکرات، فحشا، بی‌بندوباری و لاابالی‌گری باشیم و بگوییم در زندگی خود اقامه نماز کرده‌ایم. در این جهت، متأسفانه هنوز کمبود داریم و آن‌طور که باید و شاید، نماز اقامه نشده است.

نماز و مقاومت در کنار یکدیگر قرار دارند

آیت‌الله علم‌الهدی با اشاره به شرایط اجتماعی کشور و ضرورت مقابله با دشمن، گفت: امروز ما در مقام دفاع از خود و مقابله با دشمن قرار داریم و در این دفاع باید وحدت و اتفاق داشته باشیم، اما باید توجه کنیم وحدت با چه کسی و در چه مسیری شکل می‌گیرد.

وی افزود: آیا برای حفظ وحدت باید از خود اسلام و دین سرمایه‌گذاری کنیم، دین و اسلام را نادیده بگیریم و مظاهر فسق و فجور را در جامعه بپذیریم تا وحدت در مقابل دشمن حفظ شود؟

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی اظهار داشت: آن‌قدری که گناه وحدت را به هم می‌زند، نهی از منکر وحدت را به هم نمی‌زند. نهی از منکر ضد وحدت نیست؛ گناه ضد وحدت است و ما در مقابل آن بی‌تفاوتیم.

آیت‌الله علم‌الهدی تصریح کرد: نه‌تنها نماز اقامه نمی‌شود، بلکه با اقامه نماز مبارزه می‌شود و در مقام براندازی اقامه نماز برآمده‌ایم.

وی با اشاره به آیه «وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ» گفت: قرآن کریم از استعانت به صبر و نماز سخن گفته است و این سخن خطاب به رزمندگانی است که در جبهه و میدان می‌رزمند؛ کسانی که هم نماز را اقامه کرده‌اند و هم در مقام مجاهده با کمال قدرت ایستاده‌اند و مقاومت می‌کنند.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی افزود: نماز و مقاومت در کنار یکدیگر قرار دارند. اگر نماز در مظاهر جامعه اجرا شود، مقاومت جامعه نیز افزایش خواهد یافت، اما اگر نماز در مظاهر جامعه نیامد، این مقاومت دوام نخواهد داشت.

وی بیان کرد: امروز با مقاومت مردم، دقیقاً با دشمن مبارزه می‌کنیم؛ اما اگر این مقاومت با نماز آمیخته نشود، یعنی اگر مظاهر نماز در زندگی اجتماعی ما ظاهر نشود، این مقاومت از دست خواهد رفت و دوام نخواهد داشت.

آیت‌الله علم‌الهدی خاطرنشان کرد: باید مظاهر نماز را در کنار مقاومت و در زندگی اجتماعی خود انجام دهیم و متأسفانه امروز نماز در کنار مقاومت و در عرصه مقاومت، یا مظهرش کم‌رنگ است یا اصلاً نماز مظهری در این مقاومت ندارد.

وی در پایان گفت: امیدواریم با همت برادران و خواهران مقاوم، مبارزه با دشمن با کمال قدرت در این مسیر حرکت خواهد کرد و ان‌شاءالله نماز را ضامن اجرای تداوم این مقاومت، به فرموده خدا در قرآن، قرار دهیم.