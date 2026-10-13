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۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۹:۴۵

حمله پهپادی اوکراین به مسکو دفع شد

حمله پهپادی اوکراین به مسکو دفع شد

شهردار مسکو اعلام کرد طی شب گذشته ۴۱۷ پهپاد اوکراینی به سمت پایتخت روسیه شلیک شد که همگی پیش از رسیدن به هدف منهدم شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «سرگئی سوبیانین» شهردار مسکو اعلام کرد که طی شب گذشته ۴۱۷ پهپاد به سمت منطقه مسکو شلیک شد که اکثر آنها در مسیرهای دوردست خنثی شدند.

به گفته شهردار مسکو، این پهپادها از ساعت ۲۰:۳۰ دوشنبه‌شب، ۱۲ اکتبر، تا ساعت ۷ صبح سه‌شنبه، ۱۳ اکتبر، به وقت محلی به سمت منطقه مسکو پرواز کردند.

سوبیانین افزود: بیشتر این پهپادها در فاصله‌ای دور از پایتخت و به کمک سامانه‌های پدافند هوایی خنثی شدند و ۶۵ فروند نیز هنگام نزدیک شدن به شهر مسکو سرنگون شدند.

وی همچنین اعلام کرد که نیروهای امدادی در محل سقوط بقایای پهپادها مشغول فعالیت هستند.

کد مطلب 6976294

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