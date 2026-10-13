بهبود رابطه ترامپ و زلنسکی شرط سفر ویتکاف و کوشنر به روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، روزنامه نیویورک‌تایمز به نقل از منابعی که آنها را آگاه خواند، اعلام کرد که استیو ویتکاف، فرستاده ویژه ترامپ در امور خاورمیانه و جرد کوشنر، داماد و مشاور رئیس جمهوری آمریکا، سفر خود به روسیه را تا زمانی که ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، روابطش با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا را بهبود ببخشد، به تعویق انداختند.

این گزارش پس از آن منتشر می شود که روزنامه وال استریت ژورنال دیگر رسانه آمریکایی پیشتر در گزارشی نوشت که روابط دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا و ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در پایین‌ترین سطح خود از زمان مشاجره لفظی آنها در کاخ سفید در فوریه سال گذشته قرار دارد.

به گزارش این روزنامه، تلاش‌های اروپا برای متقاعد کردن ترامپ به ادامه کمک به کی‌یف در این شرایط ممکن است تضعیف شود.

به نوشته وال‌استریت ژورنال، ترامپ طی ماه گذشته بارها از کی‌یف خواسته بود حملات به پالایشگاه‌های نفت روسیه را متوقف کند و از خودداری زلنسکی از پذیرش امتیازها ابراز نارضایتی کرده بود.

یکی از نگرانی‌های اصلی اوکراین این است که واشنگتن در پی تشدید اختلاف‌ها، تبادل اطلاعات با کی‌یف را متوقف کند.

وخامت روابط واشنگتن و کی‌یف می‌تواند تلاش حدود یک‌ونیم‌ساله کشورهای اروپایی برای حفظ حمایت آمریکا از اوکراین و افزایش فشار بر مسکو را با مشکل روبه‌رو کند.

گزارش‌ها حاکی از آن است که توافق ترامپ و پوتین درباره تأمین گازوئیل روسیه و اظهارات بعدی ترامپ درباره ضرورت انتخاب رهبری جدید در اوکراین، بر اختلاف‌های دو طرف افزوده است.