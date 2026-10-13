به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، وزارت دفاع روسیه در بیانیه ای از هدف قرار دادن کارخانه تولید موشک و پهپاد در کی‌یف خبر داد.

در بیانیه این وزارتخانه آمده است: تاسیسات نظامی-صنعتی، مراکز لجستیکی، تأسیسات زیرساختی راه‌آهن و بندر و کشتی‌های مورد استفاده نیروهای اوکراین، شب گذشته مورد هدف قرار گرفتند.

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد: کارگاه تعمیرات واگن و لوکوموتیو مورد استفاده نیروهای اوکراین و یک کارخانه تولید موشک و پهپادهای دوربرد در کی‌یف و مرکز لجستیکی «نوایا پوچتا» ویژه ذخیره‌سازی محموله‌های دو منظوره در نیکولایف هدف قرار گرفتند.

در این بیانیه آمده است: همچنین یک کشتی باری در خلیج «بوگسکی لیمان» که محموله‌های نظامی و دومنظوره نیروهای اوکراین را به بندر نیکولایف منتقل می‌کرد، مورد اصابت قرار گرفت.