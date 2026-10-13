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۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۵۹

مسکو خواستار آزادی ملوانان روسِ نفتکش توقیف‌شده در هند شد

مسکو خواستار آزادی ملوانان روسِ نفتکش توقیف‌شده در هند شد

وزارت امور خارجه روسیه بر پیگیری وضعیت ملوانان یک نفتکش توقیف شده در سواحل هند تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه ای اعلام کرد: سفارت و سرکنسولگری این کشور در هند، وضعیت مربوط به بازگرداندن ملوانان روس از نفتکش توقیف‌شده «یونیتی» را پیگیری می‌کنند.

در این بیانیه آمده است: سفارت مسکو در دهلی‌نو و سرکنسولگری روسیه در کلکته با نهادهای ذی‌ربط و مقامات دولت مرکزی و محلی هند برای حل‌وفصل هرچه سریع‌تر وضعیت خدمه نفتکش یونیتی همکاری می‌کنند.

نماینده وزارت امور خارجه روسیه پیش‌تر اعلام کرده بود که سفارت این کشور تاکنون ۶ یادداشت رسمی به وزارت امور خارجه هند ارسال کرده و سفیر روسیه نیز موضوع را با مقامات هندی در میان گذاشته است.

کد مطلب 6976493

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