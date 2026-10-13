به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه ای اعلام کرد: سفارت و سرکنسولگری این کشور در هند، وضعیت مربوط به بازگرداندن ملوانان روس از نفتکش توقیف‌شده «یونیتی» را پیگیری می‌کنند.

در این بیانیه آمده است: سفارت مسکو در دهلی‌نو و سرکنسولگری روسیه در کلکته با نهادهای ذی‌ربط و مقامات دولت مرکزی و محلی هند برای حل‌وفصل هرچه سریع‌تر وضعیت خدمه نفتکش یونیتی همکاری می‌کنند.

نماینده وزارت امور خارجه روسیه پیش‌تر اعلام کرده بود که سفارت این کشور تاکنون ۶ یادداشت رسمی به وزارت امور خارجه هند ارسال کرده و سفیر روسیه نیز موضوع را با مقامات هندی در میان گذاشته است.