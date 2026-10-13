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۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۲۰

شمسایی: برای پیراهن تیم ملی باید جنگید؛ توصیه نمی‌پذیریم

شمسایی: برای پیراهن تیم ملی باید جنگید؛ توصیه نمی‌پذیریم

سرمربی تیم ملی فوتسال گفت: برای حضور بازیکن در اردو هیچ توصیه ای را نمی پذیریم.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، وحید شمسایی در آغاز اردوی مهرماه تیم ملی فوتسال خطاب به بازیکنان گفت: با استعانت از پروردگار کارمان را شروع می‌کنیم. هدف و چشم‌انداز ما بلندمدت است و خوشحالم که دوباره کنار هم هستیم. برای برگزاری مسابقات تدارکاتی با مشکلاتی مواجه شدیم و برخی فرصت‌های فیفادی را از دست دادیم. شرایط کشور خاص است، اما فوتسال ایران همواره در دشوارترین شرایط نیز برای کشور احترام، اعتبار و افتخار به دست آورده است. ما تسلیم نمی‌شویم و حتماً راهکاری پیدا خواهیم کرد.

سرمربی تیم ملی با تأکید بر حضور متعهدانه بازیکنان در تمرینات، خطاب به نفرات جوان افزود: اگر پیراهن تیم ملی را می‌خواهید، برای به دست آوردن و حفظ آن بجنگید. در تمرینات نشان بدهید که شایسته این دعوت بوده‌اید. این اردو فرصتی است تا توانایی‌هایتان را ثابت کنید. من و همکارانم هیچ بازیکنی را هرگز با توصیه نه دعوت می‌کنیم و نه نگه می‌داریم، کیفیت شماست که نشان می‌دهد سزاوار داشتن پیراهن تیم ملی هستید.

وحید شمسایی و اعضای کادر فنی تیم ملی پس از رصد دیدارهای لیگ برتر تا پایان هفته هشتم و سفر به شهرهای مختلف، ۲۱ بازیکن را برای شرکت در این اردو دعوت کردند. کادر فنی در ادامه رویکرد کادر فنی برای شناسایی و پرورش استعدادها، تعدادی از بازیکنان جوان را نیز برای نخستین‌بار به اردوی تیم ملی دعوت کرده است.

کد مطلب 6976499

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