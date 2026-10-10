به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، مراسم قرعه‌کشی رقابت‌های لیگ برتر فوتسال زنان امروز (شنبه ۱۸ مهر) از ساعت ۱۱ در سالن آمفی‌تئاتر هتل آکادمی ملی فوتبال برگزار شد.

در این مراسم فریده شجاعی، محمدرحمان سالاری، احسان کامیانی، داود پرهیزکاری، محمدرضا غفاری، مجتبی سالک، شهرزاد مظفر، فاطمه شریف، بازیکنان تیم‌های ملی فوتسال بزرگسالان و جوانان بانوان و مدیران عامل باشگاه‌های شرکت‌کننده حضور داشتند.

در جریان این مراسم از خانواده شهیده فائزه رحیمی تقدیر شد و برترین‌های فصل گذشته رقابت‌ها نیز مورد تجلیل قرار گرفت.

در پایان مراسم قرعه‌کشی ۱۵ تیم شرکت‌کننده در دو گروه قرار گرفتند که گروه‌بندی تیم‌ها به شرح زیر است:

گروه اول:

۱. گلبرگ تاکستان – آذربایجان غربی

۲. پالایش نفت اصفهان – اصفهان

۳. استقلال تهران – تهران

۴. ملی حفاری اهواز – خوزستان

۵. پیشتازان خرم‌آباد – لرستان

۶. صنعت مس رفسنجان – کرمان

۷. استراحت

گروه دوم:

۱. سپاهان اصفهان – اصفهان

۲. ایران‌زمین ملارد – تهران

۳. پالایش نفت آبادان – خوزستان

۴. تکنیک برتر بابلسر – مازندران

۵. پلی وایتال دلیجان – مرکزی

۶. فولاد هرمزگان – هرمزگان

۷. پارسه کرمان – کرمان

رقابت‌های لیگ برتر فوتسال زنان از ۳۰ مهرماه آغاز خواهد شد.