شمسایی ۲۰ بازیکن را به اردو فراخواند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، کادر فنی تیم ملی فوتسال پس از ارزیابی عملکرد بازیکنان در اردوی هفته گذشته و رصد هفتگی رقابت‌های لیگ برتر فوتسال فهرست نفرات دعوت‌شده به مرحله جدید تمرینات را مشخص کرد.

بر این اساس باقر محمدی، مهدی رستمی‌ها، عباس علیپور، حسین طیبی،سعید احمدعباسی، سالار آقاپور، علی اکرمی، مسعود یوسف، حسین سبزی، امیرحسین غلامی، مهدی مهدی‌خانی، امیرحسین داودی، محمدحسین بازیار، امیرحسین دهقانی، سعید ممبنی، امیرحسین تاجیک، نوید آذری، امیرحسین عرفانی‌نسب، بهروز عظیمی و محمدجواد سنگتراشان به این اردو دعوت شده‌اند.

اردوی تیم ملی فوتسال از ۸ تا ۱۷ آبان‌ در خانه فوتسال واقع در مرکز ملی فوتبال برگزار می‌شود. ملی‌پوشان در این مرحله برنامه‌های آماده‌سازی خود را زیر نظر وحید شمسایی و دیگر اعضای کادر فنی دنبال خواهند کرد تا برای حضور در مسابقات داخل سالن آسیا در کشور عربستان آماده شوند.

تیم ملی فوتسال ایران در آخرین حضور خود در عربستان سال گذشته موفق شد عنوان قهرمانی مسابقات همبستگی کشورهای اسلامی را به دست آورد و اکنون با هدف تداوم موفقیت‌های بین‌المللی برنامه آماده‌سازی خود را پیگیری می‌کند.