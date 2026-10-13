مظفر: به آینده تیم ملی فوتسال زنان امیدوارم

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرزاد مظفر درباره آخرین اردوی آماده‌سازی تیم ملی فوتسال زنان اظهار داشت: این اردو از پانزدهم تا نوزدهم مهرماه برگزار شد و در جریان آن دو دیدار دوستانه با تیم‌های پلی‌وایتال دلیجان مرکزی و تیم ملی فوتسال جوانان بانوان انجام دادیم. هر دو تیم اهداف متفاوتی را دنبال می‌کردند؛ تیم جوانان برای حضور در رقابت‌های پیش رو و بازی‌های المپیک جوانان داکار آماده می‌شد و تیم ملی بزرگسالان نیز با هدف آمادگی برای بازی‌های داخل سالن ریاض در این اردو حضور داشت. به همین دلیل این مسابقات فرصت خوبی برای هردو تیم بود تا از شرایط رقابتی ایجادشده بهره ببرند.

وی در ادامه عنوان داشت: برای تیم ملی بزرگسالان، این دو مسابقه نخستین فرصت بازی در ترکیب فعلی بود؛ بازیکنانی که در اردو کنار یکدیگر تمرین می‌کنند و باید به هماهنگی لازم در زمین برسند. طبیعتاً در بازی نخست، به دلیل تغییرات گسترده در ترکیب تیم و حضور بازیکنان جدید و جوان، هماهنگی کمتری داشتیم، اما در فاصله دو مسابقه، روی نقاط ضعف کار کردیم و بازیکنان در دیدار دوم به‌مراتب هماهنگ‌تر و منسجم‌تر ظاهر شدند.

سرمربی تیم ملی فوتسال زنان با تأکید بر ضرورت افزایش تجربه بازی در کنار تمرینات روزانه خاطرنشان ساخت: این تیم تغییرات زیادی را تجربه کرده و برای رسیدن به هماهنگی مطلوب، به زمان بیشتری برای تمرین و بازی در کنار یکدیگر نیاز دارد. خوشبختانه روند پیشرفت بازیکنان مشهود است و در هر جلسه تمرینی، نسبت به روز قبل هماهنگ‌تر می‌شوند؛ با این حال شرایط مسابقه با تمرین تفاوت زیادی دارد و بازی‌های تدارکاتی در این مقطع می‌توانند دستاوردی بسیار ارزشمند داشته باشند.

مظفر ادامه داد: این دو دیدار کمک زیادی کرد تا شناخت دقیق‌تری از شرایط بازیکنان در مسابقه به دست آوریم و نقاط قوت و ضعف تیم را در بخش‌های انفرادی، هماهنگی گروهی و اجرای تاکتیک‌ها ارزیابی کنیم. امیدوارم این تجربه در ادامه مسیر آماده‌سازی تیم مؤثر باشد و بتوانیم از فرصت‌های پیش رو برای رسیدن به آمادگی مطلوب استفاده کنیم.

وی با اشاره به اهمیت رقابت‌های داخل سالن ریاض تصریح کرد: با توجه به فشردگی مسابقات لیگ و برنامه تیم‌ها در فاصله آغاز لیگ تا پایان نیم‌فصل نخست اردوی دیگری برای تیم ملی نخواهیم داشت. امیدواریم با توجه به شرایط پیش از اعزام به ریاض فرصت برگزاری یک اردوی دیگر را نیز فراهم کنیم. از این رو رقابت‌های پیش رو برای ما اهمیت ویژه‌ای دارد؛ چراکه می‌توانیم در این مسابقات، بازیکنان را در سه دیدار و در شرایطی فشرده‌تر محک بزنیم تاکتیک‌های تیمی را در وضعیت پرفشار ارزیابی کنیم و شناخت دقیق‌تری از ظرفیت‌های تیم به دست آوریم.

سرمربی تیم ملی فوتسال زنان با ابراز امیدواری نسبت به آینده این تیم گفت: من به آینده این تیم بسیار امیدوارم. با وجود محدودیت زمانی و اینکه در ماه‌های گذشته بخش قابل توجهی از برنامه‌های ما به اردوهای انتخابی اختصاص داشت، تمام تلاش خود را به کار می‌گیریم تا بازیکنان را به سطح آمادگی مطلوب برسانیم و با شرایط مناسبی در رقابت‌های پیش رو شرکت کنیم.

مظفر در ادامه درباره برنامه‌های کادر فنی برای ارزیابی بازیکنان در جریان لیگ برتر اذعان داشت: ما دو هدف را به‌صورت موازی دنبال می‌کنیم. از یک سو عملکرد بازیکنانی را که در فهرست فعلی تیم ملی حضور دارند، در مسابقات لیگ زیر نظر خواهیم داشت و از سوی دیگر، بازیکنان دیگری را که پیش‌تر در اردوهای انتخابی شناسایی کرده‌ایم، ارزیابی می‌کنیم.

وی در این رابطه تأکید کرد: در حال حاضر گروهی حدوداً ۴۰ نفره از بازیکنان را زیر نظر داریم و مسابقات لیگ فرصت مناسبی برای بررسی روند پیشرفت شرایط فنی و عملکرد آن‌ها در فضای رقابتی است. علاوه بر این هر بازیکنی که در جریان مسابقات لیگ عملکرد قابل توجهی داشته باشد می‌تواند مورد توجه کادر فنی قرار بگیرد. همان‌طور که پیش‌تر نیز تأکید کرده‌ام درهای تیم ملی به روی بازیکنان شایسته باز است و ارزیابی و تغییرات احتمالی در فهرست تیم متناسب با عملکرد بازیکنان به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت.

سرمربی تیم ملی فوتسال زنان در پایان گفت: با توجه به اینکه مسابقات لیگ در شهرهای مختلف برگزار می‌شود از فدراسیون فوتبال درخواست کرده‌ایم شرایطی فراهم شود تا اعضای کادر فنی بتوانند با تقسیم مسئولیت‌ها دیدارهای لیگ را از نزدیک تماشا کنند. بر این اساس تلاش خواهیم کرد تا پایان مسابقات عملکرد بازیکنان را به‌طور مستمر زیر نظر داشته باشیم و با بررسی دقیق شرایط فنی آن‌ها بهترین تصمیم‌ها را برای تقویت تیم ملی اتخاذ کنیم.