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۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۲۰

شمار شهدای جنگ غزه به ۷۴ هزار و ۳۸۹ نفر رسید

شمار شهدای جنگ غزه به ۷۴ هزار و ۳۸۹ نفر رسید

وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که از زمان آغاز جنگ علیه غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، شمار شهدای نوار غزه به ۷۴ هزار و ۳۸۹ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۵ هزار و ۴۲۳ نفر رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته پیکر ۷ شهید و ۷ مجروح به بیمارستان‌های نوار غزه منتقل شده است.

طبق بیانیه وزارت بهداشت فلسطین در غزه، از میان شهدا، ۲ نفر در حملات جدید به شهادت رسیده‌اند، ۳ نفر بر اثر جراحات پیشین جان باخته‌اند و پیکر ۲ شهید نیز از زیر آوار بیرون کشیده شده است.

بر اساس این گزارش، از زمان برقراری آتش‌بس در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵ تاکنون، یک هزار و ۴۹۸ فلسطینی به شهادت رسیده، ۵ هزار و ۳۰۶ نفر زخمی شده‌اند و پیکر ۸۳۸ شهید نیز از زیر آوار بیرون کشیده شده است.

وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که از زمان آغاز جنگ علیه غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، شمار شهدای نوار غزه به ۷۴ هزار و ۳۸۹ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۵ هزار و ۴۲۳ نفر رسیده است.

کد مطلب 6976676

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    نظرات

    • محمد امین سید رضی از قزوین IR ۱۴:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
      0 0
      پاسخ
      رژیم جعلی صهیونیستی بیجا و غلط کرد در غزه به ارتکاب جنایات جنگی علیه بشریت ادامه داد
    • محمد امین سید رضی از قزوین IR ۱۶:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
      0 0
      پاسخ
      درحال حاضر که رژیم جعلی صهیونیستی در نوار غزه درحال ارتکاب جنایات جنگی علیه بشریت است مدعیان دروغین حقوق بشر کدام گورستانی رفته اند چرا برای پایان دادن به جنایات جنگی در نوار غزه کاری نمی کنند

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