شمار شهدای جنگ غزه به ۷۴ هزار و ۳۹۲ نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، وزارت بهداشت فلسطین در غزه امروز چهارشنبه اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته پیکر ۳ شهید، شامل ۲ شهید جدید و یک شهید که بر اثر جراحات قبلی به شهادت رسیده است، به بیمارستان‌های نوار غزه منتقل شده و ۱۷ نفر نیز زخمی شده‌اند.

این وزارتخانه اشاره کرد که از زمان برقراری آتش‌بس در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵ تاکنون، هزار و ۵۰۱ فلسطینی به شهادت رسیده و ۵ هزار و ۳۲۳ نفر زخمی شده‌اند.

همچنین پیکر ۸۳۸ شهید در این مدت از زیر آوار و مناطق مختلف بیرون کشیده شده است.

وزارت بهداشت فلسطین در غزه بیان کرد که شمار شهدای جنگ علیه غزه از آغاز حملات اسرائیل تاکنون به ۷۴ هزار و ۳۹۲ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۵ هزار و ۴۴۰ نفر رسیده است.