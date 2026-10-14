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۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۴۰

شمار شهدای جنگ غزه به ۷۴ هزار و ۳۹۲ نفر رسید

شمار شهدای جنگ غزه به ۷۴ هزار و ۳۹۲ نفر رسید

وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که از زمان آغاز جنگ علیه غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، شمار شهدای نوار غزه به ۷۴ هزار و ۳۹۲ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۵ هزار و ۴۴۰ نفر رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، وزارت بهداشت فلسطین در غزه امروز چهارشنبه اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته پیکر ۳ شهید، شامل ۲ شهید جدید و یک شهید که بر اثر جراحات قبلی به شهادت رسیده است، به بیمارستان‌های نوار غزه منتقل شده و ۱۷ نفر نیز زخمی شده‌اند.

این وزارتخانه اشاره کرد که از زمان برقراری آتش‌بس در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵ تاکنون، هزار و ۵۰۱ فلسطینی به شهادت رسیده و ۵ هزار و ۳۲۳ نفر زخمی شده‌اند.

همچنین پیکر ۸۳۸ شهید در این مدت از زیر آوار و مناطق مختلف بیرون کشیده شده است.

وزارت بهداشت فلسطین در غزه بیان کرد که شمار شهدای جنگ علیه غزه از آغاز حملات اسرائیل تاکنون به ۷۴ هزار و ۳۹۲ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۵ هزار و ۴۴۰ نفر رسیده است.

کد مطلب 6978146

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