شمار شهدای جنگ غزه در سومین سالروز طوفان الاقصی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قدس الاخباریه، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه امروز چهارشنبه در سومین سالروز عملیات طوفان الاقصی اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته ۵ شهید از جمله ۴ شهید جدید و یک شهید ناشی از مجروحیت و ۱۱ مجروح وارد بیمارستان های این باریکه شدند.

این وزارتخانه اشاره کرد که از زمان برقراری آتش بس در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵، ۱۴۶۷ نفر شهید و ۵۱۶۱ نفر مجروح شدند.

همچنین از تاریخ مذکور تاکنون ۸۳۶ پیکر از زیر آوار بیرون کشیده شده است.

وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که شمار کل شهدای غزه به ۷۴ هزار و ۲۵۰ نفر و شمار کل مجروحان به ۱۷۵ هزار و ۲۷۸ نفر افزایش یافت.