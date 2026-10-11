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۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۰۸

شمار شهدای جنگ غزه به ۷۴ هزار و ۳۷۷ نفر رسید؛ شهادت کودک فلسطینی

شمار شهدای جنگ غزه به ۷۴ هزار و ۳۷۷ نفر رسید؛ شهادت کودک فلسطینی

وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که از زمان آغاز جنگ علیه غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، شمار شهدای نوار غزه به ۷۴ هزار و ۳۷۷ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۵ هزار و ۳۹۸ نفر رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قدس الاخباریه، وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته پیکر ۷ شهید به بیمارستان‌های نوار غزه منتقل شده است که ۶ نفر از آنان در حملات جدید به شهادت رسیده‌اند و یک نفر نیز بر اثر جراحات قبلی جان باخته است. در همین مدت ۲۸ فلسطینی نیز مجروح شده‌اند.

وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که از زمان برقراری آتش‌بس در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵ تاکنون، هزار و ۴۸۸ فلسطینی به شهادت رسیده و ۵ هزار و ۲۸۱ نفر مجروح شده‌اند. همچنین پیکر ۸۳۶ شهید از زیر آوار و مناطق مختلف نوار غزه بیرون کشیده شده است.

وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که از زمان آغاز جنگ علیه غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، شمار شهدای نوار غزه به ۷۴ هزار و ۳۷۷ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۵ هزار و ۳۹۸ نفر رسیده است.

همزمان منابع فلسطینی اعلام کردند که جهاد الغندور، کودک فلسطینی، بر اثر شدت جراحات ناشی از اصابت گلوله به ناحیه شکم به شهادت رسید.

وی روز گذشته در اطراف خیابان الهوجا در اردوگاه جبالیا در شمال نوار غزه هدف تیراندازی قرار گرفته بود.

کد مطلب 6974512

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    نظرات

    • محمد امین سید رضی از قزوین IR ۰۹:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      درحال حاضر که رژیم جعلی صهیونیستی در غزه درحال ارتکاب جنایات جنگی علیه بشریت است مدعیان دروغین حقوق بشر کدام گورستانی رفته اند چرا برای پایان جنایات جنگی در غزه کاری نمی کنند
    • محمد امین سید رضی از قزوین IR ۰۹:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۰
      0 0
      پاسخ
      رژیم جعلی صهیونیستی بیجا و غلط کرد در غزه به ارتکاب جنایات جنگی علیه بشریت ادامه داد

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