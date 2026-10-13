توقیف ۲۰ دستگاه وسیله نقلیه مزاحم در اسدآباد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مصیب شاه ملکی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پاسخ به مطالبات گسترده و به حق شهروندان مبنی بر برخورد قاطع با برهم زنندگان نظم عمومی و مزاحمت‌های خیابانی به‌ویژه موتورسیکلت سواران متخلف طرح ارتقای انضباط ترافیکی و امنیت اجتماعی با محوریت پلیس راهور و همکاری واحدهای اجرایی انتظامی در سطح شهر اسدآباد به اجرا درآمد.

وی افزود: در جریان این طرح ماموران انتظامی با تشکیل گشت‌های محسوس و نامحسوس در نقاط مختلف شهر به‌ویژه در معابر منتهی به مدارس موفق به شناسایی و توقیف ضربتی ۲۰ دستگاه وسیله نقلیه متخلف شامل ۵ دستگاه خودرو و ۱۵ دستگاه موتورسیکلت مزاحم شده و آن‌ها را به پارکینگ منتقل کردند.

فرمانده انتظامی اسدآباد با اشاره به اینکه اغلب راکبان این موتورسیکلت‌ها و خودروهای متخلف را نوجوانان و جوانان فاقد گواهینامه مجاز تشکیل می‌دهند، تصریح کرد: نقش والدین در پایش رفتار فرزندان و هوشیار کردن آنها نسبت به تبعات جبران ناپذیر رانندگی بدون مدارک هویتی، بیمه‌نامه و گواهینامه بسیار تعیین‌کننده است و نظارت موثر خانواده‌ها علاوه بر جلوگیری از سوانح دلخراش مانع از شکل‌گیری رفتارهای هنجارشکنانه و مزاحمت‌های خیابانی خواهد شد.

سرهنگ شاه ملکی در بخش دیگری از این گزارش به دستاوردهای عملیاتی پلیس در حوزه مبارزه با جرایم اشاره کرد و گفت: در ۲۴ ساعت گذشته با تلاش مأموران انتظامی ۲ فقره سرقت لوازم خودرو و محصولات باغی کشف، ۲ سارق دستگیر و ۴ خرده‌فروش مواد مخدر نیز شناسایی و با تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شدند.

وی در پایان با اعلام هماهنگی کامل پلیس با دستگاه قضایی برای توقیف وسایل نقلیه هنجارشکن تا اطلاع ثانوی در پارکینگ، یادآور شد: پلیس اسدآباد در مسیر تامین آسایش عمومی، امنیت دانش‌آموزان و پاکسازی معابر از هرگونه ناهنجاری رفتاری ذره‌ای مماشات نخواهد کرد و اجرای این طرح به صورت روزانه و با قاطعیت تداوم خواهد داشت.