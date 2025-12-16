کوچکی: ۶۰ درصد آلودگی هوای کاشان ناشی از خودرو و موتورسیکلت ها است

ابراهیم کوچکی در حاشیه برگزاری آئین اختتامیه جشنواره پژوهش و فناوری در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اینکه دغدغه اصلی دانشگاه علوم پزشکی کاشان «سلامت مردم» است، اظهار کرد: از استانداری و مسئولان محلی می‌خواهیم تا سه طرح آینده‌نگر و زیربنایی شامل «شهر ایمن ترافیک»، «جوانی جمعیت» و «شهر پاک» را برای اجرا در کاشان مدنظر قرار دهند.

وی ابراز کرد: خوشحالم که در یک ماه اخیر سه بار توفیق داشتم تا با عظمت کار دانشگاهیان شهرم آشنا شوم. ما در حوزه سلامت، دغدغه سلامت مردم را داریم و برای پیشبرد این هدف، سه مسئله کلیدی را مطرح می‌کنم که نیازمند حمایت و هماهنگی بین‌بخشی مسئولان محترم، به‌ویژه استانداری، است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان با اشاره به حوادث ترافیکی، بر لزوم اجرای طرحی آینده‌نگر برای کاهش تلفات و مصدومیت‌ها تأکید و تصریح کرد:

ما آمادگی داریم تا کاشان را به عنوان شهر ایمن ترافیک با مداخلات دردبر و آینده‌نگر معرفی کنیم. تدوین یک استاندارد برای حوادث ترافیکی در دستور کار ما خواهد بود.

هشدار جدی درباره جوانی جمعیت

وی در ادامه به مسئله حیاتی جوانی جمعیت اشاره کرد و ضمن درخواست از دانشگاهیان، خیرین و بخش‌های مختلف شهر برای ورود به این موضوع، خاطرنشان کرد: نرخ باروری ما به ۱.۴ رسیده است؛ یعنی به ازای فوت هر ۲۰ پدر و مادر، ۱۴ نفر جایگزین می‌شوند. اگر با این روند پیش برویم، پیش‌بینی می‌شود جمعیت ایران در سال ۱۴۴۴ یا ۱۴۴۵ به ۴۰ تا ۴۵ میلیون نفر کاهش یابد و عملاً کشور بسیار ضعیفی خواهیم شد، در حالی که جمعیت کشور همسایه‌مان، عراق، ۵۰ میلیون نفر است. این موضوع بسیار مهم است و باید به‌طور جدی با کمک همه نهادها برای آن اقدام کنیم.

کوچکی آلودگی هوا را سومین دغدغه مهم حوزه سلامت دانست و پیشنهاد داد که طرح کاشان، شهر پاک به عنوان یک طرح پایلوت با حمایت استانداری اجرا شود.

وی با تفکیک منابع آلودگی به دو بخش «سیار» و «ثابت» افزود: حدود ۶۰ درصد آلودگی هوای شهر ناشی از منابع سیار شامل موتورسیکلت‌ها و خودروها است. ما در این شهر کارخانجات تولید فولاد و شرکت خودروسازی سایپا را داریم که در آلودگی سیار سهم بسزایی دارند. همچنین منابع ثابت مانند پکیج‌های گرمایشی خانگی و کارخانه‌های تولیدکننده آلودگی نیز وجود دارند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان از نهادهای پژوهشی خواست تا به‌طور عملیاتی وارد میدان شوند و اظهار کرد: دانشگاه نباید در داخل خود محبوس بماند، بلکه باید به جامعه ورود کند. باید پژوهش‌های کاربردی انجام شود تا مشخص شود چه نوع خودروهایی با چه استانداردهایی باید در سایپا تولید شود؟ کدام ماشین‌ها باید در کاشان شماره‌گذاری شوند؟ سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی باید چه خصوصیاتی در زمینه مصرف انرژی داشته باشند؟

وی تأکید کرد: که بسیاری از دانش‌های مورد نیاز از لحاظ علمی موجود است و نیازی به پژوهش جدید نیست، بلکه باید این علم را به مرحله مداخله و اجرا رساند.

کوچکی در پایان با ذکر نمونه‌هایی از شهرهای اروپایی مانند گلاسکو که زمانی آلوده‌ترین شهر اروپا بوده و اکنون پاک است، و همچنین شهر سئول، بیان کرد: استاندار باید از این طرح‌های جامع با هماهنگی بین‌بخشی پشتیبانی کند. اگر در قالب طرح پایلوت به این نتیجه رسیدیم که نوع خاصی از خودرو باید در کاشان شماره‌گذاری شود، همه نهادها موظف به همکاری هستند. پژوهش‌ها و آموزش‌ها باید به دل جامعه بروند تا صنعت‌گران و مردم قبول کنند که باید علمی و فناورانه عمل کرد.