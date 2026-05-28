به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید امین موسوی، فرمانده انتظامی این شهرستان، امروز از تشدید اجرای طرح‌های ارتقای امنیت اجتماعی و دستگیری ۱۵۸ سارق از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد و در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در راستای پیشگیری از سرقت و کاهش جرایم، طرح‌های ارتقای امنیت اجتماعی از ابتدای سال جاری در سطح شهرستان ساوجبلاغ به مرحله اجرا درآمده است.

فرمانده انتظامی شهرستان ساوجبلاغ افزود: در جریان اجرای این طرح، مأموران انتظامی موفق به دستگیری ۱۵۸ سارق و کشف ۳۸۱ فقره سرقت شدند. همچنین ۳۶ دستگاه خودرو و موتورسیکلت سرقتی کشف و ۱۷ کیلو و ۴۳۰ گرم انواع مواد مخدر از قاچاقچیان ضبط گردید.

سرهنگ موسوی با اشاره به برخورد قاطع با عناصر توزیع و مصرف مواد مخدر تصریح کرد: در این مدت ۶۰ فروشنده مواد مخدر دستگیر و ۸۴ معتاد متجاهر نیز جمع‌آوری و به مراکز مجاز ترک اعتیاد تحویل داده شدند.

این مقام انتظامی در ادامه از کشف ۱۲ قبضه سلاح غیرمجاز و دستگیری ۹ نفر در این رابطه خبر داد و گفت: توقیف ۱۳۴ دستگاه موتورسیکلت متخلف و هنجارشکن نیز از دیگر توفیقات حاصل‌شده در این طرح عملیاتی بوده است.

سرهنگ موسوی در پایان خاطرنشان کرد: هدف اصلی از اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی، پاکسازی نقاط آلوده و جرم‌خیز است که این مهم با جدیت و به‌صورت روزانه و مستمر از سوی این فرماندهی پیگیری می‌شود.