میرزاده: ۷۲ بیمار جدید سل در هرمزگان شناسایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، یحیی میرزاده با اشاره به اجرای برنامه نظام مراقبت کشوری بیماری سل در مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی، پایگاه‌های بهداشتی و خانه‌های بهداشت شهرستان‌های استان، اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون از مجموع ۲۴۰۷ مورد مشکوک به سل شامل ۲۲۲۹ نفر ایرانی و ۱۷۸ نفر غیرایرانی نمونه خلط برای بررسی و تشخیص بیماری گرفته شده است.

وی افزود: در نتیجه اقدامات مراقبتی و تشخیصی انجام شده ۷۲ بیمار جدید مبتلا به سل شناسایی شده‌اند و تحت درمان قرار گرفته‌اند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با تأکید بر اهمیت تشخیص زودهنگام و تکمیل دوره درمان بیماران، گفت: تشخیص و درمان بیماری سل در نظام بهداشتی کشور به صورت رایگان انجام می‌شود و مراجعه به موقع افراد دارای علائم مشکوک به مراکز خدمات جامع سلامت، نقش مهمی در شناسایی بیماران، پیشگیری از انتقال بیماری و حفظ سلامت جامعه دارد.

میرزاده با اشاره به فرارسیدن ۲۳ مهر روز ملی سل، بیان کرد: شعار امسال «بله! ما می‌توانیم به سل پایان دهیم با هدایت دولت‌ها و حمایت ملت‌ها» است که بر اهمیت برنامه‌ریزی مؤثر، تقویت نظام مراقبت سلامت و مشارکت مردم در پیشگیری و کنترل این بیماری تأکید دارد.

وی با بیان اینکه سل ریوی یک بیماری عفونی و قابل درمان است، تصریح کرد: عامل این بیماری باکتری «مایکوباکتریوم توبرکلوزیس» است و انتقال آن عمدتاً از طریق هوا و بر اثر انتشار ذرات عفونی از سوی فرد مبتلا به سل ریوی صورت می‌گیرد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، ادامه داد: در صورت تشخیص‌ ندادن بیماری و دریافت نکردن درمان مناسب فرد مبتلا ممکن است هنگام سرفه و صحبت‌کردن عامل بیماری را در هوا منتشر کند و موجب انتقال آن به دیگران شود.

میرزاده سرفه بیش از دو هفته به ویژه سرفه همراه با خلط را از مهم‌ترین علائم مشکوک به سل ریوی دانست و افزود: تب، کاهش وزن، کاهش اشتها، بی‌حالی، تعریق شبانه و احساس ضعف عمومی از دیگر نشانه‌های ابتلا به این بیماری است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با اشاره به بروز بیماری سل در دو شکل ریوی و خارج‌ریوی، خاطرنشان کرد: علاوه بر انتقال تنفسی، مصرف شیر و فرآورده‌های لبنی غیرپاستوریزه و آلوده به عامل سل حیوانی نیز می‌تواند موجب انتقال برخی انواع این بیماری شود، از این رو استفاده از شیر و فرآورده‌های لبنی سالم و پاستوریزه اهمیت دارد.

میرزاده در پایان با تأکید بر نقش آگاهی عمومی و همکاری مردم در کنترل بیماری سل، گفت: شناسایی سریع موارد مشکوک، مراجعه به موقع بیماران، تکمیل دوره درمان و مشارکت همگانی از مهم‌ترین اقدامات برای کاهش انتقال بیماری و حرکت در مسیر کنترل سل در جامعه است.