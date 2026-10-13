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۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۴۵

میرزاده: ۷۲ بیمار جدید سل در هرمزگان شناسایی شد

میرزاده: ۷۲ بیمار جدید سل در هرمزگان شناسایی شد

بندرعباس - معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: از ابتدای امسال ۷۲ بیمار جدید سل از میان ۲۴۰۷ مورد مشکوک شناسایی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، یحیی میرزاده با اشاره به اجرای برنامه نظام مراقبت کشوری بیماری سل در مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی، پایگاه‌های بهداشتی و خانه‌های بهداشت شهرستان‌های استان، اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون از مجموع ۲۴۰۷ مورد مشکوک به سل شامل ۲۲۲۹ نفر ایرانی و ۱۷۸ نفر غیرایرانی نمونه خلط برای بررسی و تشخیص بیماری گرفته شده است.

وی افزود: در نتیجه اقدامات مراقبتی و تشخیصی انجام شده ۷۲ بیمار جدید مبتلا به سل شناسایی شده‌اند و تحت درمان قرار گرفته‌اند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با تأکید بر اهمیت تشخیص زودهنگام و تکمیل دوره درمان بیماران، گفت: تشخیص و درمان بیماری سل در نظام بهداشتی کشور به صورت رایگان انجام می‌شود و مراجعه به موقع افراد دارای علائم مشکوک به مراکز خدمات جامع سلامت، نقش مهمی در شناسایی بیماران، پیشگیری از انتقال بیماری و حفظ سلامت جامعه دارد.

میرزاده با اشاره به فرارسیدن ۲۳ مهر روز ملی سل، بیان کرد: شعار امسال «بله! ما می‌توانیم به سل پایان دهیم با هدایت دولت‌ها و حمایت ملت‌ها» است که بر اهمیت برنامه‌ریزی مؤثر، تقویت نظام مراقبت سلامت و مشارکت مردم در پیشگیری و کنترل این بیماری تأکید دارد.

وی با بیان اینکه سل ریوی یک بیماری عفونی و قابل درمان است، تصریح کرد: عامل این بیماری باکتری «مایکوباکتریوم توبرکلوزیس» است و انتقال آن عمدتاً از طریق هوا و بر اثر انتشار ذرات عفونی از سوی فرد مبتلا به سل ریوی صورت می‌گیرد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، ادامه داد: در صورت تشخیص‌ ندادن بیماری و دریافت نکردن درمان مناسب فرد مبتلا ممکن است هنگام سرفه و صحبت‌کردن عامل بیماری را در هوا منتشر کند و موجب انتقال آن به دیگران شود.

میرزاده سرفه بیش از دو هفته به ویژه سرفه همراه با خلط را از مهم‌ترین علائم مشکوک به سل ریوی دانست و افزود: تب، کاهش وزن، کاهش اشتها، بی‌حالی، تعریق شبانه و احساس ضعف عمومی از دیگر نشانه‌های ابتلا به این بیماری است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با اشاره به بروز بیماری سل در دو شکل ریوی و خارج‌ریوی، خاطرنشان کرد: علاوه بر انتقال تنفسی، مصرف شیر و فرآورده‌های لبنی غیرپاستوریزه و آلوده به عامل سل حیوانی نیز می‌تواند موجب انتقال برخی انواع این بیماری شود، از این رو استفاده از شیر و فرآورده‌های لبنی سالم و پاستوریزه اهمیت دارد.

میرزاده در پایان با تأکید بر نقش آگاهی عمومی و همکاری مردم در کنترل بیماری سل، گفت: شناسایی سریع موارد مشکوک، مراجعه به موقع بیماران، تکمیل دوره درمان و مشارکت همگانی از مهم‌ترین اقدامات برای کاهش انتقال بیماری و حرکت در مسیر کنترل سل در جامعه است.

کد مطلب 6976691

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