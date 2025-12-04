موج گسترده آنفلوانزا در هرمزگان؛ مردم اصول بهداشتی را جدی بگیرند

خبرگزاری مهر-گروه استانها-راضیه سالاری: آنفلوانزا یکی از شایعترین بیماریهای ویروسی فصلی است که هر سال با شروع پاییز و زمستان بسیاری از افراد را درگیر میکند. این بیماری که عمدتاً دستگاه تنفسی را هدف قرار میدهد، در برخی موارد میتواند با علائم شدید و عوارض خطرناک همراه باشد، بهویژه اگر افراد پرخطر بهموقع تشخیص داده نشوند یا مراقبت مناسب دریافت نکنند. شناخت صحیح علائم، راههای انتقال، گروههای آسیبپذیر و روشهای پیشگیری، نقش مهمی در کنترل شیوع این بیماری دارد.
آنفلوانزا چیست و چگونه منتقل میشود؟
آنفلوانزا یک بیماری ویروسی بسیار واگیردار است که از طریق ذرات تنفسی هنگام سرفه، عطسه یا حتی صحبتکردن از فردی به فرد دیگر منتقل میشود. ویروس میتواند روی سطوح نیز باقی بماند و از طریق دستها به چشم، بینی یا دهان منتقل شود. سرعت انتقال آنفلوانزا معمولاً بالاست و بهخصوص در فضاهای بسته و شلوغ بیشتر گسترش مییابد.
علائم شایع و نشانههای هشداردهنده
این بیماری معمولاً با تب ناگهانی، بدندرد، سردرد، گلودرد، آبریزش بینی و سرفه شروع میشود. برخی افراد ممکن است دچار ضعف شدید، بیحالی، تهوع یا علائم گوارشی شوند. در افراد پرخطر، بروز نفستنگی، درد سینه، کاهش سطح هوشیاری یا تبهای طولانیمدت از نشانههای هشداردهنده محسوب میشود و نیاز به مراجعه فوری به پزشک دارد.
چه کسانی بیشتر در معرض خطر هستند؟
گرچه آنفلوانزا میتواند همه افراد را مبتلا کند، اما برخی گروهها بیشتر در معرض عوارض شدید قرار دارند؛ از جمله کودکان زیر ۴ سال، سالمندان بالای ۶۵ سال، بیماران قلبی و ریوی، افراد دارای نقص ایمنی، مبتلایان به بیماریهای خونی و زنان باردار. این گروهها باید در فصل شیوع مراقبت بیشتری داشته باشند و در صورت بروز علائم، سریعتر تحت مراقبت پزشکی قرار گیرند.
راههای پیشگیری و ضرورت واکسیناسیون
یکی از مهمترین اقدامات در کاهش شیوع آنفلوانزا واکسیناسیون سالانه است که بهویژه برای گروههای پرخطر توصیه میشود. استفاده از ماسک، شستوشوی مرتب دستها، تهویه مناسب محیط، پرهیز از حضور در تجمعات غیرضروری و رعایت بهداشت هنگام سرفه یا عطسه از مهمترین راههای پیشگیری است.
همچنین افراد بیمار بهتر است ۳ تا ۵ روز در منزل استراحت و ایزوله شوند تا از انتقال بیماری جلوگیری شود.
افزایش قابل توجه موارد ابتلاء به آنفلوانزا در هرمزگان تا دو هفته دیگر
یحیی میرزاده معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با اشاره به روند افزایشی بیماریهای تنفسی در استان در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آمار ابتلاء به آنفلوانزا و مراجعه بیماران به مراکز خدمات جامع سلامت و بیمارستانهای بندرعباس طی دو هفته اخیر رشد قابل توجهی داشته است.
میرزاده با تأکید بر اینکه این افزایش همسو با روند کشوری است، بیان کرد: پیشبینی ما این است که این روند ادامهدار باشد و احتمال دارد استان هرمزگان طی ده روز تا دو هفته آینده وارد پیک شدیدتری از بیماری شود.
وی افزود: این شرایط نیازمند توجه جدی مردم و رعایت کامل توصیههای بهداشتی است.
ضرورت استفاده از ماسک و پرهیز از حضور در تجمعات
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با اشاره به مهمترین راههای کنترل انتقال بیماری گفت: شستوشوی مرتب دست و صورت، استفاده از ماسک بهویژه در تجمعات، پرهیز از دست دادن، روبوسی و رعایت فاصله اجتماعی از الزامات جدی این ایام است.
وی خاطرنشان کرد: برگزاری جشنها، تجمعات و مراسم شلوغ در این شرایط میتواند موجب تشدید انتشار بیماری شود.
توصیه به دانشآموزان، کارکنان و زائران بازگشته از زیارت
میرزاده ضمن توصیه ویژه به خانوادهها، مدارس و ادارات بیان کرد: افرادی که علائم سرماخوردگی یا آنفلوانزا دارند، حداقل تا هفت روز از حضور در محیطهای آموزشی و اداری خودداری کنند تا زنجیره انتقال بیماری قطع شود.
وی اضافه کرد: بهویژه افرادی که بهتازگی از سفرها یا زیارت بازگشتهاند، لازم است با مشاهده هرگونه علائم تنفسی در منزل بمانند و از تماس نزدیک با دیگران خودداری کنند.
تأکید میرزاده بر لزوم همکاری عمومی
وی در پایان با اشاره به اهمیت همکاری مردم گفت: مهار این موج بیماری تنها در صورتی ممکن است که شهروندان به دستورالعملهای بهداشتی پایبند باشند. انتظار داریم با رعایت نکات ساده اما حیاتی، بتوانیم از ورود به پیک شدید و افزایش بار بیماری در هرمزگان جلوگیری کنیم.
معلمی: همکاری مردم برای پیشگیری ضروری است
متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری با هشدار نسبت به شیوع گسترده آنفلوانزای نوع A در هرمزگان، بر لزوم توجه خانوادهها به علائم بیماری، رعایت اصول بهداشتی و انجام بهموقع تست تشخیصی تأکید کرد.
زهرا معلمی متخصص بیماریهای عفونی گرمسیری با اشاره به شیوع بالا در استان هرمزگان در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آنفلوانزا بهطور کلی به دو نوع A و B تقسیم میشود؛ نوع A که هماکنون در کشور و استان ما شیوع یافته، میان انسان و حیوانات – بهویژه پرندگان – گردش دارد و میتواند شدت بیشتری ایجاد کند.
وی با بیان اینکه شایعترین علائم این سویه شامل تب، بدندرد، سردرد و سرفه است، تصریح کرد: این نوع آنفلوانزا میتواند خطرناک باشد و بهویژه افراد پرخطر باید توجه بیشتری داشته باشند. افراد زیر ۴ سال، سالمندان بالای ۶۵ سال، بیماران قلبی و ریوی، مبتلایان به نقص ایمنی، بیماران خونی، زنان باردار و کودکانی که از داروی آسپرین استفاده میکنند از گروههای پرخطر هستند.
خطر عوارض ریوی و قلبی جدی است
این متخصص بیماریهای عفونی با اشاره به اینکه نگرانی اصلی در آنفلوانزا عوارض ناشی از بیماری است، گفت: آنفلوانزا میتواند با عفونتهای ریوی، چه ویروسی و چه باکتریایی همراه شود و حتی خطر مرگ را بالا ببرد. همچنین برخی بیماران دچار عوارض قلبی میشوند که باید سریع مورد رسیدگی قرار گیرند.
معلمی با ابراز تأسف از اینکه برخی بیماران بهدلیل خاطرات دوران کرونا از انجام تست PCR امتناع میکنند، تاکید کرد: تست PCR از بینی و حلق مهمترین ابزار ما برای تشخیص سریع و شروع درمان بهموقع است و میتواند از عوارض جدی جلوگیری کند. از مردم تقاضا دارم در این مرحله همکاری لازم را با کادر درمان داشته باشند.
وی مهمترین راهکارهای پیشگیری را استفاده از ماسک، شستوشوی صحیح و مداوم دستها، رعایت بهداشت هنگام سرفه یا عطسه و پرهیز از تردد در مکانهای عمومی عنوان کرد و افزود: آموزش صحیح بهداشت دست و نحوه سرفه و عطسه، نقش مهمی در جلوگیری از گسترش ویروس دارد.
ایزولهکردن فرد مبتلا در خانه ضروری است
این متخصص تصریح کرد: اگر فردی در یک خانواده مبتلا شد، بهتر است ۳ تا ۵ روز در منزل ایزوله شود. این اقدام علاوه بر کاهش دوره نقاهت، احتمال انتقال بیماری به دیگران را نیز کم میکند. کودکان مبتلا نیز نباید به مدرسه یا مهدکودک فرستاده شوند.
معلمی با اشاره به اهمیت واکسن آنفلوانزا گفت: بهترین زمان تزریق واکسن اواخر شهریور و اوایل مهرماه است. در افرادی که برای اولینبار واکسن دریافت میکنند، دو دوز به فاصله یک ماه توصیه میشود و برای کسانی که سابقه تزریق دارند، یک دوز کافی است.
ثبت اولین مرگ ناشی از آنفلوآنزا در هرمزگان
پژمان شاهرخی رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان از ثبت اولین مرگ ناشی از آنفلوآنزای H3N2 در موج با انتقال تثبیتشده در هرمزگان خبر داد.
وی با اشاره به وضعیت اخیر گردش ویروس آنفلوانزا H3N2 در استان هرمزگان، گفت: طی سه شبانهروز اخیر، الگوی گردش ویروسهای تنفسی در استان وارد فاز نگرانکنندهای شده است؛ فازی که از حیث شدت انتقال، نرخ بروز، و پیامدهای بالینی، نشاندهنده عبور از یک موج خاموش مطرح نیست؛ آنچه در دو هفته اخیر تجربه کردهایم، یک افزایش شتابدار، ممتد و بالینی بوده که در واقع بخشی از یک موج با انتقال تثبیتشده و شدتیابی ثانویه است؛ موجی که از الگوی نوسانات فصلی فراتر رفته و عملاً نشانههای یک موج فعال و در حال گسترش را بازتاب میدهد.
شاهرخی ادامه داد: دادههای استخراجشده از دو آزمایشگاه منتخب در بازه ۹ تا ۱۱ آذر، تصویری از شتابگیری تدریجی انتقال ویروس را ثبت کردهاند. در مجموع ۱۵۵ تست انجام شده که ۸۰ مورد آن مثبت بوده و میانگین درصد مثبتشدگی این سه روز به ۵۱.۶٪ رسیده است.
