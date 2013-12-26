به گزارش خبرنگار مهر، زهرا خیری بعد از ظهر پنجشنبه در جلسه آموزشی نحوه اطلاع‌رسانی و درج خبر در رسانه‌ها در زمینه آسیب‌های اجتماعی در سالن جلسات ستاد دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیشابور اظهار کرد: آثار گسترش HIV بر نظام كنترل سل افزايش كشف موارد سل ريوي با اسمير خلط منفي، كاهش كشف موارد سل ريوي با اسمير خلط مثبت، كاهش موفقيت درمان، افزايش ميزان مرگ و مير در طي درمان و افزايش بروز موارد مقاوم به درمان است.

پزشک اپیدمیولوژی گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیشابور بیان کرد: شایع‌ترین شکل بیماری سل، حتی در بیماران مبتلا به ویروس ایدز، سل ریوی است اما تظاهرات آن به درجه سرکوب سیستم ایمنی فرد بستگی دارد.

خیری افزود: شايع‌ترين فرم‌هاي سل خارج ريوي مانند گرفتاري غدد لنفاوي(به‌خصوص گردني)، سل ارزني، خطر ابتلاء به سل منتشره (درگيري بيش از يك عضو بدن يا درگيري پيشرونده خوني) در افراد HIV مثبت افزايش يافته است.

وی اظهار کرد: در صورتي كه علايم التهابي موضعي از قبيل ارغواني شدن پوست در محل غده لنفاوي و افزايش سريع اندازه آن(بزرگتر از دو سانتي‌متر) وجود داشته باشد پس از گرفتن نمونه، شروع درمان ضد سل توصيه مي‌شود.

پزشک اپیدمیولوژی گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیشابور در مورد درمان پيشگيري ضد سل در بيماران HIV/AIDS، خاطرنشان کرد: شروع درمان پيشگيري در افراد HIV مثبتی با شرایط PPD مثبت با هر ایندوراسيوني در مرحله ایدز و با ایندوراسیون بیش از پنج در مرحله آلودگی، افرادي كه در تماس با بيمار مبتلا به سل ريوي اسمير مثبت هستند و افرادي كه در راديوگرافي آنها شواهدي دال بر ابتلا به سل در زمان گذشته وجود دارد اما درمان كامل نشده‌اند، الزامی است.

خیری بیان کرد: با توجه به شيوع بالاي مقاومت دارويي ضد سل، انجام آزمايش تعيين حساسيت دارويي براي تمام بيماران HIV مثبت مبتلا به سل ريوي با اسمير خلط مثبت توصيه مي‌شود.

وی گفت: در بیمارانی که به‌دنبال عفونتHIV به بیماری سل مبتلا شده‌اند، اولویت درمان با سل است به‌خصوص اگر فرد مبتلا به سل ریوی اسمیر خلط مثبت باشد(به‌دلیل لزوم توقف انتقال عفونت).

پزشک اپیدمیولوژی گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیشابور اظهار کرد: تب و كاهش وزن در بيماران مسلول HIV مثبت شايع‌تر از بيماران HIV منفي بوده و برعكس سرفه و خلط خوني در آنها كمتر شايع است.