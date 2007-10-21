خراسان جنوبی رتبه هشتم بیماری سل در کشور را داراست

حسن زنگویی در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند، افزود: میزان بروز سل 100 تا 120 مورد در طول سال است که شایع ترین اشکال آن، سل ریوی است.

وی درباره اقدامات انجام شده برای بیماران مبتلا به سل بیان داشت: با توجه به دستور العمل های کشوری مبارزه با سل، کارکنان بهداشتی و درمانی در سطوح مختلف نسبت به بیماریابی، تشخیص به موقع بیماری، درمان و نظارت مستقیم و خدمات بهداشتی درمانی به ارائه خدمات می پردازند.

زنگویی، سرفه پایدار به مدت دو هفته یا بیشتر که معمولا همراه خلط و گاهی خلط خونی، تب، درد قفسه سینه، تنگی نفس، کاهش وزن، کاهش اشتها، بی حالی و عرق شبانه و خستگی زودرس و سابقه تماس با بیمار خلط مثبت را از جمله علایم بیماری سل ریوی عنوان کرد.

وی درباره بیماری سل خارج ریوی نیز، درد قفسه سینه، بزرگ شدن و خروج چرک از گروه های لنفاوی، درد و تورم در مفصل و تغییر شکل در استخوان ها، سردرد، تب و سفتی گردن و مننژیت، اختلال ادراری و پیدایش خون در ادرار و ... را از علایم این نوع سل ذکر کرد.

وی رده سنی افراد مبتلا به سل را 20 سال به بالا عنوان کرد و افزود: بیشترین آمار مبتلایان به بیماری سل را به طور میانگین گروه 50 سال به بالا تشکیل می دهند.

زنگویی با اشاره به این که سل یک بیماری عفونی است، اظهار داشت: بیماری سل می تواند تمام اعضای بدن را مبتلا کند اما در سل ریوی که از راه تنفس وارد بدن می شود، میکروب سل پس از ورود به ریه و ایجاد ضایعه اولیه از آنجا از طریق گردش خون، عروق لنفاوی، برونش ها و یا در اثر مجاورت مستقیم به دیگر قسمت های بدن منتشر می شود.

وی خاطر نشان کرد: سل ریوی که بیش از 80 درصد بیماران مبتلا به سل را تشکیل می دهد، بیشتر همراه با اسمیر خلط مثبت و به شدت قابل سرایت است ولی مواردی که در آنها خلط در آزمایش مستقیم منفی یا فقط در کشت مثبت باشد، کمتر مسری هستند.

وی، دلایل اصلی افزایش سل را فقر در جمعیت های مختلف، تغییرات جمعیتی، افزایش جمعیت جهان، تغییرات هرم سنی، افزایش مهاجرت ها و جابجایی وسیع جمعیت در جهان، پوشش بهداشتی نامناسب و ناکافی به خصوص در کشورهای فقیر و گروه های آسیب پذیر در همه کشورها، کنترل ناموفق، فقدان برنامه کنترل سل، همزمانی سل و اپیدمی ایدز در برخی کشورها به خصوص کشورهای آفریقایی و آسیایی عنوان کرد.

کارشناس مسئول مبارزه با بیماری های دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، مهمترین راه پیشگیری سل را اطمینان از درمان قطعی بیماران مبتلا به سل ریوی با اسمیر خلط مثبت، ارتقاء سطح بهداشت جامعه و محیط زندگی افراد، وجود تهویه و نور کافی در اتاق بیماران و محل زندگی، تغذیه مناسب، کسب اطلاع از علایم بیماری و مراجعه به موقع برای شناسایی بیماری و شروع درمان سریع، پیگیری و مراقبت اطرافیان بیمار دانست.