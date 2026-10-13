به گزارش خبرنگار مهر، احمد قره باغیات عصر چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با تأکید بر ضرورت همگامی ظرفیت‌های انتقال خون با نیاز مراکز درمانی، گفت: توسعه تجهیزات و نیروی انسانی این سازمان متناسب با گسترش مراکز درمانی، به‌ویژه مراکز تخصصی و فوق‌تخصصی، پیش نرفته است.

قره‌باغیان با اشاره به روند تغییر ذخایر خونی کشور اظهار کرد: میزان ذخایر خون پیش از جنگ رمضان چهار روز بود که این رقم تا پایان اسفندماه به ۹ روز و در فروردین‌ماه به ۱۲ روز افزایش یافت.

وی استقبال گسترده مردم از اهدای خون را عامل اصلی این افزایش دانست و افزود: میزان ذخایر خونی در کشورهای توسعه‌یافته بین هشت تا ۱۲ روز است و ثبت ذخیره ۱۲ روزه در کشور، اتفاقی کم‌سابقه در تاریخ انتقال خون ایران به شمار می‌رود.

مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران با بیان اینکه تأمین خون محدود به مقاطع خاص نیست، تصریح کرد: در حال حاضر ۲.۷ درصد جمعیت کشور اهداکننده خون هستند، در حالی که بیماران و مراکز درمانی هر روز به خون و فرآورده‌های خونی نیاز دارند و تداوم مشارکت مردم برای پاسخگویی به این نیاز ضروری است.

قره‌باغیان سه گروه از بیماران تالاسمی، مبتلایان به انواع سرطان و افرادی را که تحت عمل‌های جراحی عمومی قرار می‌گیرند، از مهم‌ترین دریافت‌کنندگان خون برشمرد و گفت: عقب‌ماندگی جراحی‌های عمومی موجب افزایش نیاز به خون شده است.

وی با اشاره به افزایش سرعت فعالیت نظام سلامت خاطرنشان کرد: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، سرعت فعالیت نظام سلامت دو برابر شده، اما سازمان انتقال خون نتوانسته است همگام با افزایش نیاز جامعه، ظرفیت‌های خود را توسعه دهد.

ضرورت تغییر شیوه‌های جذب اهداکنندگان

مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران، جذب اهداکنندگان جدید را یکی از محورهای مهم فعالیت این سازمان دانست و اظهار کرد: باید برای حضور بیشتر بانوان و جوانان در چرخه اهدای خون برنامه‌ریزی شود. فرهنگ اهدای خون در جامعه وجود دارد، اما در شیوه‌های جذب و ترغیب اهداکنندگان باید بازنگری صورت گیرد.

قره‌باغیان با اشاره به افزایش میانگین سنی اهداکنندگان در پی روند سالمندی جمعیت کشور افزود: استفاده از ظرفیت گردشگران برای اهدای خون در مناطق مختلف کشور، به‌ویژه استان‌های شمالی، می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین تأمین تجهیزات و اقلام مصرفی مورد نیاز مراکز انتقال خون را از دیگر مسائل این حوزه عنوان کرد و گفت: تأمین کیسه‌های خون با چالش‌هایی روبه‌رو شده و وضعیت پذیرایی از اهداکنندگان نیز مطلوب نیست؛ از این رو، حمایت استانداری‌ها از مراکز انتقال خون اهمیت دارد.